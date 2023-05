মহিলাৰ ঋতুস্ৰাৱ এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া (period pain)। কিন্তু বহু সময়ত মহিলাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত অসহ্যকৰ বিষ হয়, যিটো সহ্য কৰাটো কঠিন । কিন্তু ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত হোৱা বিষৰ বাবে বিশেষ চিন্তাৰ একো নাই (Menstruation)। ইয়াত আমি আপোনালোকৰ বাবে এনে কিছুমান ঘৰুৱা টিপছ লৈ আহিছো, যিবোৰ অনুসৰণ কৰিলে আপুনি এই সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে । তেখেতসকলৰ বিষয়ে জানো আহক...

জনিগুটি ব্যৱহাৰ কৰক

ঋতুস্ৰাৱৰ সময়তো মহিলাৰ গেছৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ পেটত বিষ হয় । ইয়াক দূৰ কৰিবলৈ আটাইতকৈ উত্তম বিকল্প হ’ল আপোনাৰ পাকঘৰত ৰখা জনিগুটি (periods pain)। ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত বিষৰ পৰা সকাহ পাবলৈ আধা চামুচ আজৱাইন বা জনিগুটি নিমখ আৰু কুহুমীয়া পানীৰ সৈতে খাব লাগে । ইয়াৰ ফলত বিষৰ পৰা সকাহ পাব (pain during periods is good or bad)।

আদা আৰু মৌ

ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত সহ্য কৰিব নোৱাৰা বিষৰ বাবেও কাম কৰাত অসুবিধা হয় (how to get rid of period cramps fast at home)। গতিকে এই বিষৰ পৰা উপশম পাবলৈ এচামুচ মৌ আৰু আদাৰ ৰস মিহলাই একেলগে খাব লাগে (unbearable period pain)। ইয়াৰ পৰাও লাভৱান হয় (best medicine for menstrual cramps)।

আদা

ঋতুস্ৰাৱৰ বিষৰ বাবে কেৱল আদা ব্যৱহাৰ কৰিলেও অতি উপকাৰী (how to stop period pain forever)। ইয়াৰ বাবে মিহিকৈ কটা আদাৰ টুকুৰা আধা গিলাচ পানীত উতলাই লওক । ইয়াত চেনিও দিব পাৰে, যাতে ইয়াৰ সোৱাদ তিতা নহয় (periods cramps)।

অমিতা

অমিতাক ভিটামিন এৰ সমৃদ্ধ উৎস বুলি গণ্য কৰা হয় । অমিতা খালে আমাৰ হজম শক্তিও উন্নত হয় । ই শৰীৰৰ তেজৰ সোঁত ভালদৰে ৰাখে । আনহাতে ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত অমিতা খালে বিষত যথেষ্ট উপশম পোৱা যায় (health tips)।

বনৌষধি কৌশল

ঋতুস্ৰাৱৰ বিষৰ বাবেও বনৌষধি চাহ অতি উপকাৰী । লেভেণ্ডাৰ আৰু পদিনা মিহলাই বনৌষধি চাহ বনাব পাৰে । এইখিনি খালে ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত ক্ৰেম্পৰ বিষ আৰু অস্বস্তিৰ পৰা সকাহ পোৱা যায় (unbearable period pain)। পদিনা আৰু কেমোমিলৰ দৰে চাহে ঋতুস্ৰাৱৰ ক্ৰেম্প বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: Weight loss Tips: ব্যায়ামৰ আগত আৰু পিছত কি খাব লাগে ? সবিশেষ জানি লওক