নিউজ ডেস্ক, ২৯ জুলাই : ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ নতুন সঞ্চালক প্ৰধান নিযুক্তি। ত্ৰিপুৰাৰ নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান তথা ত্ৰিপুৰা আৰক্ষী বাহিনীৰ মুৰব্বী হিচাবে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে আইপিএছ অমিতাভ ৰঞ্জনে (IPS Amitabh Ranjan new DGP of Tripura) । বৃহস্পতিবাৰে ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যপালে আইপিএছ অমিতাভ ৰঞ্জনক আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে ।

ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰিত এক জাননীত এইচ ৰহমানে (notification signed by Under Secretary to Tripura Government) কয় যে কেন্দ্ৰীয় ডেপুটেচনৰ পৰা প্ৰত্যাৱৰ্তন আৰু ৰাজহুৱা সেৱাৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্যপালে ত্ৰিপুৰাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু ত্ৰিপুৰাৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ মুৰব্বী হিচাবে অমিতাভ ৰঞ্জনক আইপিএছ এপেক্স স্কেলত নিযুক্তি দিয়াত আনন্দিত হৈছে (Amitabh Ranjan Head of Tripura Police) ।

উল্লেখ্য, ১৯৮৮ বেটছৰ ত্ৰিপুৰা কেডাৰৰ আইপিএছ অমিতাভ ৰঞ্জনক ২৮ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আৰু পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়া পৰ্যন্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাবে নিযুক্তি দিয়া ৰাজ্যপালৰ এই আদেশ বাহাল থাকিব (Tripura Governor appoint new DGP of Tripura) ।

উল্লেখ্য, ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২০ চনৰ ১৭ নৱেম্বৰত ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ভি এছ যাদৱক ৰাজ্যখনৰ নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে (former DGP of Tripura VS Yadav) । প্ৰাক্তন ডিজিপি এ কে শুক্লাৰ অৱসৰৰ প্ৰায় ১০ মাহ পিছত ৰাজ্যত নতুন ডিজিপি নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । বাতৰি অনুসৰি, সেই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ প্ৰথম পচন্দ আছিল 1988 ত্ৰিপুৰা কেডাৰৰ আইপিএছ অমিতাভ ৰঞ্জন । কিন্তু গৃহ মন্ত্ৰালয়ে (ministry of home affairs) তেওঁক আহিবলৈ নিদিয়াৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়াত বিলম্ব হয় ।

আনহাতে, অমিতাভ ৰঞ্জনক ত্ৰিপুৰাৰ ডিজিপিৰ দায়িত্ব দিয়াৰ সময়তে চৰকাৰে নতুন দিল্লীৰ ত্ৰিপুৰা ভৱনৰ মুখ্য আৱাসী আয়ুক্ত হিচাপে আইপিএছ ভি এছ যাদৱক নিযুক্তি দিছে (VS Yadav appointed principal resident commissioner of Tripura Bhavan) ।

