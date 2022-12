নেশ্যনেল ডেস্ক, 5 ডিচেম্বৰ: এপল iPhone 14 ফিচাৰ ‘Emergency SOS via satellite’য়ে গ্ৰাম্যাঞ্চলত আৱদ্ধ হৈ পৰা এজন আমেৰিকান ব্যক্তিৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে । ইয়াৰ উপযোগিতা বুজি পোৱাৰ পিছত আৰু অধিক দেশত ইয়াক আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে । বৰ্তমান উত্তৰ আমেৰিকাত উপগ্ৰহৰ সংযোগ উপলব্ধ আৰু কোম্পানীটোৱে অতি শীঘ্ৰেই ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, আয়াৰলেণ্ড আৰু ব্ৰিটেইনলৈ ইয়াৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে(iPhone14 Emergency SOS via satellite rescues US man) ।

iOS 16.1ৰ জৰিয়তে এপলে Satelliteৰ জৰিয়তে Emergency SOS প্ৰৱৰ্তন কৰে, যাৰ ফলত iPhone 14ৰ মালিকসকলে চেলুলাৰ বা Wifi সংযোগ অবিহনেও জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে । জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি এই সেৱাৰ সহায় ল’ব পৰা যায় ।

MacRumorsৰ মতে, আলাস্কা ষ্টেট ট্ৰুপাৰছে ১ ডিচেম্বৰত সতৰ্কবাণী লাভ কৰিছিল যে নুৰভিকৰ পৰা কোটজেবুলৈ স্নো মেচিনত যাত্ৰা কৰা এজন ব্যক্তি আৱদ্ধ হৈ আছে । কোনো সংযোগ নথকা ঠাণ্ডা, দূৰৱৰ্তী স্থানত লোকজনে নিজৰ আইফোন ১৪ত চেটেলাইটৰ জৰিয়তে ইমাৰ্জেন্সি এছ অ’ এছ সক্ৰিয় কৰি কৰ্তৃপক্ষক নিজৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিয়ে ।

আইফোনৰ এই বৈশিষ্ট্যই ৰক্ষা কৰিব পাৰে কাৰোবাৰ জীৱন

এপলৰ জৰুৰীকালীন সঁহাৰি কেন্দ্ৰই স্থানীয় অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সৈতে স্বেচ্ছাসেৱী অনুসন্ধানকাৰীসকলক পোনপটীয়াকৈ জৰুৰীকালীন কাৰ্য ব্যৱহাৰ কৰি এপললৈ ৰিলে কৰা এছ অ’ এছ স্থানাংকলৈ প্ৰেৰণ কৰে । প্রতিবেদন অনুসৰি সফলভাৱে উদ্ধাৰ কৰা লোকৰ ভিতৰত কোনো লোক আহত হোৱা নাই ৷

এপলে কয় যে, Noorvik আৰু Kotzebueয়ে 69AO latitudeৰ ওচৰত থাকিলেও 69AO latitudeৰ ওপৰৰ স্থানত উপগ্ৰহৰ সংযোগ উপলব্ধ নহ’বও পাৰে বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

বিগত মাহত এপলে প্ৰকাশ কৰিছিল যে, iPhone 14 মডেলৰ বাবে চেটেলাইটৰ জৰিয়তে জৰুৰীকালীন SOS সমৰ্থন কৰা জটিল আন্তঃগাঁথনি বিকশিত কৰাত ৪৫ কোটি ডলাৰ বিনিয়োগ কৰিছে । বৰ্তমান উত্তৰ আমেৰিকাত উপগ্ৰহৰ সংযোগ উপলব্ধ আছে আৰু কোম্পানীটোৱে অতি শীঘ্ৰে ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, আয়াৰলেণ্ড আৰু ব্ৰিটেইনলৈ ইয়াক সম্প্ৰসাৰণ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: Online Gaming: অনলাইন গেমিঙক লৈ নতুন নিয়ম জাৰি কৰিব মোডী চৰকাৰে