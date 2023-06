যদি আমি হজম শক্তি সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰো, তেন্তে আমাৰ অন্ত্ৰ সুস্থ হোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । বহু সময়ত অন্ত্ৰত কোটি কোটি বেক্টেৰিয়া বৃদ্ধি হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে যিয়ে শৰীৰৰ কাৰ্যত বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে (WHAT IS UNHEALTHY GUT BACTERIA)। এই অৱস্থাটো সময়মতে চিনি পোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, নহ’লে আপুনি অসুস্থ হৈ পৰিব পাৰে । সেয়ে এনে পৰিস্থিতিত আপোনাৰ অন্ত্ৰত কৃমি আছে নে নাই কেনেকৈ ধৰা পেলাব এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানি লওক-

বহু সময়ত আপুনি নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছে যে এঘণ্টা খোৱাৰ পিছত ডিঙিত এচিডৰ দৰে জ্বলা-পোৰা অনুভৱ হয়, আচলতে খাদ্য হজম কৰিবলৈ পেটত নিৰ্গত হোৱা এচিড ডিঙিলৈকে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ এই ক্ষেত্ৰত এইটো জনা উচিত যে আপোনাৰ অন্ত্ৰত পেলু বা কৃমি হৈছে নেকি (HOW DO YOU CLEAR AN UNHEALTHY GUT)।

যদি আপোনাৰ কেইবাদিন ধৰি পেট ফুলাৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে, তেন্তে ইয়াক একেবাৰেই সহজভাৱে ল’ব নালাগে (UNHEALTHY GUT SIGNS)। এনে পৰিস্থিতিত তৎক্ষণাত প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি পেটত কোনো কৃমি আছে নেকি, যিয়ে আপোনাক অশান্তি দিছে, সেইটো চিনাক্ত কৰক (WHAT ARE THE SIGNS OF AN UNHEALTHY GUT)। সেয়ে তলত উল্লেখিত লক্ষণসমূহ দেখা দিলে আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত-

পেটৰ কৃমিৰ লক্ষণ

জিভা বগা হৈ চকু ৰঙা হৈ পৰা ।

বগা ওঁঠ, গালত দাগ আৰু শৰীৰ ফুলা আদিৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে (BACTERIA IN INTESTINE)।

মলদ্বাৰ আৰু চাৰিওফালৰ ছালত খজুৱতি হয় ।

মল-মূত্ৰত তেজ আৰু বমি হোৱা ।

অন্ত্ৰত যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা হ’লে কোষ্ঠকাঠিন্য আৰু ডায়েৰিয়াৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে, এনে পৰিস্থিতিৰ তেতিয়া সৃষ্টি হয় যেতিয়া আপুনি অস্বাস্থ্যকৰ বা বাহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, কেৱল সতেজ আৰু স্বাস্থ্যকৰ খাদ্যহে আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো উচিত (SYMPTOMS OF UNHEALTHY GUT)।

যদি পেটত বদহজমৰ বাবে অত্যধিক গেছৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে, তেন্তে বুজিব যে অন্ত্ৰত কিবা বিসংগতি আছে, প্ৰায়ে অন্ত্ৰত বেক্টেৰিয়া বৃদ্ধিৰ বাবে এনে হয়, যিটো এটা বিপদজনক অৱস্থা (WARNING SIGNS OF UNHEALTHY GUT)। এনে সমস্যাই দেখা দিলে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো উচিত ।

