নেশ্যনেল ডেস্ক, 28 ফেব্ৰুৱাৰী : পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নোপোৱা পৰ্যন্ত বাতিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান পৰিবহণ সেৱা (International flights to remain suspended till further orders) ৷ দেশৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহন সঞ্চালক প্ৰধানে সোমবাৰে সদৰী কৰে এই কথা (DGCA said international flight will remain suspended) ৷

বিগত বৰ্ষৰ 26 নৱেম্বৰত প্ৰকাশিত এক বিজ্ঞাপনৰ আংশিক সংশোধন হিচাপে কৰ্তৃপক্ষই পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশলৈকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক যাত্ৰী সেৱা স্থগিত (international commercial passenger services cancelled) ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । এই নিষেধাজ্ঞা আন্তৰ্জাতিক কাৰ্গ’ আৰু ডিজিচিএ-ৰ দ্বাৰা বিশেষভাৱে অনুমোদিত বিমানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব ৷ পূৰ্বে এই নিষেধাজ্ঞা চলিত বছৰৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে কাৰ্যকৰী আছিল ৷

কৰ’ণা মহামাৰীৰ বাবে 2020 চনৰ 23 মাৰ্চৰ পৰা ভাৰতত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ চলাচল স্থগিত ৰখা হৈছে ৷ কিন্তু একে বছৰৰে জুলাই মাহৰ পৰা বিশেষ যাত্ৰীবাহী বিমানসমূহে পুনৰ চলাচল আৰম্ভ কৰে ৷

লগতে চাওক: 'Legal or illegal': বিটকইনৰ ওপৰত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ