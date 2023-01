২৫ জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা শিশু দিৱস উপলক্ষে ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডে মহিলাৰ ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ প্ৰথমটো থলুৱা ভেকচিন Cervavac মুকলি কৰিছে । এই ভেকচিনৰ ওপৰত পূৰ্বে কৰা অধ্যয়নৰ ফলাফলৰ ভিত্তিত দাবী কৰা হৈছে যে, ই ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ১০০ শতাংশ ফলপ্ৰসূ হ’ব পাৰে(what is cervical cancer in woman)।

তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ অন্যতম মাৰাত্মক কেন্সাৰ, আৰু যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা ইয়াৰ ৰোগী দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে(what is cervical cancer symptoms) ।

পৰিসংখ্যা অনুসৰি ভাৰতত প্ৰতি বছৰে এক লাখতকৈ অধিক মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ ধৰা পৰে, ইয়াৰে এই ৰোগৰ বাবে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৬৭ হাজাৰ মহিলাৰ মৃত্যু হয়(cervarix injection)। আনহাতে, আন কিছুমান খবৰ অনুসৰি আমাৰ দেশত ৩০ৰ পৰা ৬৯ বছৰ বয়সৰ ১৭% শতাংশ মহিলাই এই কেন্সাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰে(hpv vaccine)।

ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ কিয় হয় ? কাৰণ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ ইটিভি ভাৰত সুখীভৱে ইয়াৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে কথা পাতিছিল(How much does cervical cancer vaccine cost in India) । লগতে ইয়াক প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ভেকচিন কেনেদৰে উপকাৰী হ’ব পাৰে সেই বিষয়েও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল(Is cervical cancer vaccine necessaryHow much does cervical cancer vaccine cost in India)।

ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ কি ?

তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ’ল যে, ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ আচলতে মহিলাৰ মাৰাত্মক কেন্সাৰ, যিটো বিশ্বজুৰি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত চতুৰ্থ সৰ্বাধিক প্ৰচলিত কেন্সাৰ । আনহাতে ভাৰতৰ কথা যদি কোৱা হয়, ইয়াত মহিলাৰ মাজত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক কৰ্কট ৰোগ(What is cervical cancer)। ই বেছিকৈ ৩০ বছৰৰ ওপৰৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়ে ।

দিল্লীৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নিধি কোথাৰীয়ে কয় যে, মহিলাৰ জৰায়ুৰ মুখত ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ হয় আৰু ইয়াৰ বাবে মূলতঃ কিছুমান প্ৰকাৰৰ হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ (HPV) দায়ী বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াত এইটো জনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে প্ৰতিটো প্ৰকাৰৰ HPV ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ বাবে দায়ী নহয় ।

আচলতে HPV হৈছে যৌন সংক্ৰমিত ভাইৰাছ আৰু সাধাৰণতে সংক্ৰমণৰ বাবে ইয়াৰ তীব্ৰ লক্ষণসমূহ সোনকালে দেখা নাযায় । আৰু যেতিয়ালৈকে লক্ষণ দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়ালৈকে সংক্ৰমণ বহু পৰিমাণে বিয়পি পৰিছে । একে সময়তে ইয়াৰ লক্ষণ দেখা পোৱাৰ সময়লৈকে ইয়াৰ যৌন সংক্ৰামক ৰোগ হোৱাৰ বাবে ভুক্তভোগীৰ সংগীও আক্ৰান্ত হৈছে ।

মাত্ৰ কেইবিধমান HPVহে ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ বাবে দায়ী, কিন্তু প্ৰথমাৱস্থাত নিজ নিজ ভাইৰাছৰ প্ৰভাৱত অহাৰ পিছত আন কিছুমান কাৰক আছে যিয়ে কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰে দুৰ্বল ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা এটা প্ৰধান কাৰক । উদাহৰণস্বৰূপে, এইচ পি ভিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছতো স্বাভাৱিক ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা থকা মহিলাসকলৰ জৰায়ুৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগ হ'বলৈ ১৫ৰ পৰা ২০ বছৰ সময় লাগে, কিন্তু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই কেন্সাৰ মাত্ৰ ৫ৰ পৰা ১০ বছৰত বিয়পিব পাৰে ।

তেওঁ কয় যে, ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ প্ৰথমে জৰায়ুৰ আটাইতকৈ তলৰ অংশ ছাৰ্ভাইক্সৰ কোষত বৃদ্ধি হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে। জৰায়ুৰ মুখখন আচলতে যোনিৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকে । এই সংক্ৰমণ উফিৰ ৰূপত আৰম্ভ হয় যিটো পিছলৈ কেন্সাৰ কোষলৈ পৰিণত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে ।

তেওঁ কয় যে, ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ প্ৰি কেন্সাৰ পৰ্যায়টো অতি দীঘলীয়া (প্ৰায় ১০ৰ পৰা ১৫ বছৰ)। ইফালে যদি টাইম টেষ্ট বা আন উপায়েৰে এই ৰোগৰ বিষয়ে জনা যায়, তেন্তে চিকিৎসা সম্ভৱপৰ ।

ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ বিস্তাৰত অৰিহণা যোগোৱা কাৰকসমূহ

তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে "হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছক এশৰো অধিক প্ৰকাৰৰ ভাইৰাছ বুলি গণ্য কৰা হয়, ইয়াৰে HPV 16 আৰু HPV18 কে ধৰি মাত্ৰ কেইটামান প্ৰকাৰেহে ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । যদি পৰিসংখ্যা বিশ্বাস কৰিব লাগে তেন্তে ৮৩% ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ কাৰণ হয় ।" HPV 16 বা HPV18 কেৱল ভাইৰাছৰ দ্বাৰাহে হয় ।

এই ভাইৰাছৰ প্ৰভাৱত অহাৰ পিছত আন কিছুমান কাৰকে কেন্সাৰ বৃদ্ধি আৰু বিস্তাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । যেনে দীৰ্ঘদিন ধৰি হৰম’নযুক্ত গৰ্ভনিৰোধক ব্যৱহাৰ, ৰাসায়নিক আৰু অন্যান্য কাৰ্চিনোজেনৰ সংস্পৰ্শ, আগতীয়াকৈ যৌন কাৰ্যকলাপ, একাধিক যৌন সঙ্গী, ধঁপাত সেৱন বা ধূমপান, আৰু HIVৰ সৈতে সহ-সংক্ৰমণ, যেনে ক্ল’মাইডিয়া, ট্ৰেক’মেটিছ, আৰু হাৰপিছ ছিমপ্লেক্স ভাইৰাছ টাইপ-২ ইত্যাদি (HIV, such as chlamydia, trachomatis, and herpes simplex virus)। ইয়াৰ উপৰিও জেনেটিক আৰু ইমিউন’লজিকেল হ’ষ্ট ফেক্টৰ আৰু ভাইৰেল ফেক্টৰেও কেতিয়াবা এই কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ।

HPV ভেকচিন কি ?

দৰাচলতে বহু ধৰণৰ HPVৰ ভিতৰত কিছুমানক ‘কম বিপদজনক’ আৰু কিছুমানক ‘উচ্চ বিপদজনকৰ শ্ৰেণীত ৰখা হয় । এইবোৰৰ উচ্চ বিপদজনক প্ৰকাৰৰ বাবে কেন্সাৰকে ধৰি আন কিছুমান গুৰুতৰ ৰোগত ভোগাৰ আশংকা থাকে ।

HPV ভেকচিনে বিপদজনক প্ৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰক্ষাকৱচ হিচাপে কাম কৰে, যিটো বহুলাংশে সফল হয় ।

কেৱল ছাৰ্ভাইকেল নহয়, ভলভাৰ বা অন্যান্য যৌনাংগ আৰু আন কিছুমান প্ৰকাৰৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত HPV ভেকচিন উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় । এই ভেকচিনে এই কেন্সাৰ সৃষ্টি কৰা HPVৰ প্ৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ে ।

এতিয়ালৈকে ভাৰতত ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে দুটা বিশ্বব্যাপী অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত কোম্পানী (Gardasil, GlaxoSmithKline)ৰ ভেকচিন (Gardasil 9 আৰু Cervarix) উপলব্ধ হৈছে। যাৰ সফলতাৰ পৰিসংখ্যা ৭০% পৰ্যন্ত বুলি বিবেচিত হৈছে । এই ভেকচিনসমূহ স্বাভাৱিক অৱস্থাত ৯ বছৰৰ পৰা ২৬ বছৰলৈ দিব পাৰি ।

স্বদেশী ভেকচিন কিয় বিশেষ হয়

লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি Cervavac ভেকচিন ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ, ভলভাৰ(vulvar) বা অন্যান্য যৌনাংগৰ কৰ্কট ৰোগ, পায়ু আৰু মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে আন কিছু প্ৰকাৰৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত অতি ফলপ্ৰসূ হ’ব পাৰে । কিন্তু বিশেষকৈ ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক ১০০% ফলপ্ৰসূ বুলি ধৰা হয় ।

এই ভেকচিনৰ সফলতা আৰু কাৰ্যকাৰিতা সম্পৰ্কে জানিবলৈ পূৰ্বে কৰা অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে যে, এই ভেকচিন এইচ পি ভি ভাইৰাছৰ চাৰিটা প্ৰজাতি- টাইপ 6, টাইপ 11, টাইপ 16 আৰু টাইপ 18ৰ বিৰুদ্ধে অধিক সক্ৰিয় হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ ফলত হোৱা সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা অতি কম কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে ই অতি ফলপ্ৰসূ ।

অধ্যয়নৰ মতে, এই চতুৰ্ভুজ হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছৰ ভেকচিনে চাৰিটা ভিন্ন এন্টিজেন আৰু অন্যান্য অণুজীৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাক উদ্দীপিত কৰি কাম কৰে আৰু শৰীৰত শক্তিশালী এন্টিব’ডি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে ।

এই ভেকচিনৰ সন্দৰ্ভত বিশ্বাস কৰা হয় যে যদি এই ভেকচিন ৯ৰ পৰা ১৪ বছৰৰ ভিতৰৰ ছোৱালীক যৌন সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ আগতে দিয়া হয়, তেন্তে তেওঁলোকে ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ৯৯% সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ।

ভেকচিনৰ লগতে নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰাটোও প্ৰয়োজনীয়

ডাঃ নিধি কোথাৰীয়ে কয় যে, ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত এই ভেকচিন অতি উপকাৰী । সেইবাবেই তাইৰ ওচৰলৈ অহা বেছিভাগ যুৱতী মহিলা ৰোগীকে ইয়াক ইনষ্টল কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । কিন্তু ভেকচিনৰ লগতে ২১ বছৰ বয়সৰ পিছত মহিলাসকলেও নিয়মীয়াকৈ নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰাব লাগে । বিশেষকৈ প্ৰতি তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে পেপ স্মিয়ৰ টেষ্ট কৰাটো কেৱল ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, জৰায়ু আৰু যৌনাংগৰ সৈতে জড়িত আন বহুতো গুৰুতৰ আৰু সাধাৰণ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো উপকাৰী হ’ব পাৰে । কাৰণ ৰোগৰ বিষয়ে তথ্য সময়মতে পোৱাৰ লগে লগে সময়মতে ইয়াৰ চিকিৎসাও কৰিব পাৰি ।

