চিটাৰা ডেস্ক, 6 ফেব্ৰুৱাৰী : কিংবদন্তী গায়িকা লতা মংগেশকাৰ আৰু নাই(Lata Mangeshkar is no more) ৷ দেওবাৰে পুৱা মুম্বাইৰ ব্ৰীজ কেণ্ডি হাস্পতালত 92 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে লতা মংগেশকাৰে ৷ ক’ভিডত আক্ৰান্ত(Mangeshkar had tested positive for COVID 19) হৈ বিগত 8 জানুৱাৰীৰ পৰা চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল গায়িকাগৰাকী ৷ ইয়াৰ পাছতেই তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ ক্ৰমান্বয়ে অধিক অৱনতি ঘটাত ভেণ্টিলেছনত ৰখা হৈছিল (Lata Mangeshkar shifted to ventilation) ৷

শনিবাৰে লতা মংগেশকাৰৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটে যদিও নিশালৈ তেওঁৰ অৱস্থা কিছু সুস্থিৰ হয় (Lata Mangeshkar Health Update) ৷ কিন্তু ইয়াৰ পাছতেই দেওবাৰে পুৱা পুনৰ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে আৰু দেওবাৰে পুৱা চিকিৎসালয়তে দেহাৱসান ঘটে সংগীত জগতৰ ভোটাতৰাস্বৰূপ লতা মাংগেশকাৰে ৷

লগতে পঢ়ক : Lata Mangeshkar condition stable now : আগতকৈ উন্নত হৈছে লতা মংগেশকাৰ স্বাস্থ্য