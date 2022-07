নেশ্যনেল ডেস্ক, 31 জুলাই: সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰততো মাংকিপক্সক লৈ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে । এতিয়ালৈ বিশ্বৰ ৭০ খনতকৈও অধিক দেশত ১৯,০০০ ৰো অধিক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । মাংকিপক্সৰ ঘটনা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাইও মাংকিপক্সক চিকিৎসাজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থা বুলি ঘোষণা কৰিছে (Monkeypox Global public health emergency) । লগতে বিশ্ববাসীক এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হ'বলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আহ্বান জনাইছে ।

ইয়াৰ মাজতে দেশবাসীলৈ সুখবৰ ৷ মাংকিপক্সৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী ৰোগীয়ে (India's first Monkeypox patient cured )৷ এই ৰোগীজন কেৰেলাত আক্ৰান্ত হোৱা প্ৰথমগৰাকী ৰোগী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে (First Monkeypox patient cured in India)৷ তেওঁক বৰ্তমান হাস্পতালৰ পৰা ঘৰলৈ আৰোগ্য কৰি পঠিয়াই দিয়ে ( Monkeypox patient discharged from hospital)৷

কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বীনা জৰ্জে (Kerala Health Minister Veena George )কয় যে, এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা দুদিনমান পিছতেই ৰোগী গৰাকীৰ নিগেটিভ ফলাফল আহিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত 72 ঘণ্টাৰ ব্যৱধানত আৰু অন্য দুটা পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিল ৰোগী গৰাকীক ৷ তেওঁৰ শৰীৰত অন্য ৰোগৰ কোনো লক্ষণ দেখা নগৈছিল ৷

আনহাতে ৰাজ্যখনত আক্ৰান্ত হোৱা অন্য দুজন ৰোগীও বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থা আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ এতিয়ালৈ ভাৰতত 4 গৰাকী লোক মাংকিপক্সৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে । কেৰালাত ৩ গৰাকী আৰু দিল্লীত শেহতীয়াকৈ এগৰাকী লোক মাংকিপক্সৰ চিকাৰ হৈছে ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মাংকিপক্স সম্পৰ্কীয় বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে (Central Government Guidelines on Monkeypox)। নিৰ্দেশনা অনুসৰি মাংকিপক্সৰ ৰোগীসকলে 21 দিনলৈ আইচ'লেশ্যচনত থাকিব লাগিব । আন এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি মাংকিপক্সৰ ফলত হোৱা ঘাঁবোৰ ঢাকি ৰাখিব লাগিব । লগতে মাংকিপক্স ৰোগীসকলে মাক্স পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক ।

