ইণ্টাৰনেচনেল ডেস্ক, ১৭ ছেপ্টেম্বৰ : ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ পিছত যুদ্ধৰ মোকাবিলা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে ভাৰতকে ধৰি ১০০ খনতকৈও অধিক দেশে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোডিমিৰ জেলেনস্কিক (Zelenskyy to address UN General Assembly) অহা সপ্তাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ অধিবেশনত ভাষণ দিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ সপক্ষে ভোটদান কৰে (India voted in favour of Ukraine in UN)।

১৯৩ জনীয়া সাধাৰণ সভাই শুকুৰবাৰে জেলেনস্কিক (193 member General Assembly voted to Zelenskyy address) এটা ভিডিঅ' বিবৃতিৰ জৰিয়তে উচ্চ পৰ্যায়ৰ সাধাৰণ বিতৰ্কত বিশ্বৰ নেতাসকলক সম্বোধন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ সিদ্ধান্তত ভোটদান কৰে । বেলাৰুছ, কিউবা, ইৰিট্ৰিয়া, ৰাছিয়া আৰু ছিৰিয়াকে ধৰি ১০১ টা ভোট জেলেনস্কিৰ সপক্ষে পৰে । আনহাতে, সাতটা ভোট বিপক্ষে পৰাৰ বিপৰীতে ১৯ টা ভোট স্থগিত থাকে । খচৰা সিদ্ধান্তৰ সপক্ষে ভোট দিয়া ১০১ খন ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত ভাৰতো আছিল ।

অনুমোদিত ডকুমেণ্টে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শান্তিপ্ৰিয় সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ নেতাসকলে চলিত বিদেশী আক্ৰমণ, আগ্ৰাসন, সামৰিক শত্ৰুতাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত থকা কাৰণত ব্যক্তিগতভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে । যিয়ে তেওঁলোকক তাৰ পৰা সুৰক্ষিতভাৱে ওলাই আহিবলৈ বা তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা কৰ্তব্য আৰু কাৰ্যকলাপ পালন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব নিদিয়ে (UN general assembly) ।

ডকুমেণ্টখনে জেলেনস্কিক সাধাৰণ সভাগৃহত বজোৱাৰ বাবে পূৰ্বতে ৰেকৰ্ড কৰা বিবৃতি দাখিল কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । লগতে এইটোতো জোৰ দিয়া হয় যে ই ভৱিষ্যতৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ সাধাৰণ সভাৰ বাবে কোনো দৃষ্টান্ত সৃষ্টি নকৰে । উল্লেখ্য, কোভিড-19 মহামাৰীৰ (covid 19 pendamic) ফলস্বৰূপে সাধাৰণ সভাত বিশ্বনেতাসকলৰ বাৰ্ষিক সভা 2020 চনত ভাৰ্চুৱেল আৰু 2021 চনত হাইব্ৰিড আছিল ।

কিন্তু এই বছৰ সাধাৰণ সভাই সিদ্ধান্ত লয় যে সকলো ভাষণ ব্যক্তিগতভাৱে থাকিব লাগিব । ওপৰত বৰ্ণনা কৰা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা যিকোনো সদস্য বা পৰ্যবেক্ষক ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে ইউক্ৰেইনৰ সলনি বেলাৰুছে উপস্থাপন কৰা এক সংশোধনী গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল । কিয়নো ইয়াৰ সপক্ষে মাত্ৰ 23 টা ভোট লাভ কৰিছিল । আনহাতে, 67 টা বিপক্ষে আৰু 27 টা অনুপস্থিত আছিল ।

