নেচনেল ডেস্ক,২৪ জুলাই: নতুন দিল্লীত নাৰ্কোটিক্স কণ্ট্ৰোল ব্যুৰো, ভাৰতৰ (NCB) উদ্য়োগত ভাৰত-আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ তৃতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (India-US Counter narcotics Working Group in New Delhi)। নতুন দিল্লীত কাউণ্টাৰ নাৰ্কোটিক্স ৱৰ্কিং গ্ৰুপে (চিএনডব্লিউজি) উল্লেখ কৰা মতে, এনচিবিৰ সঞ্চালক প্ৰধান সত্য নাৰায়ণ প্ৰধানে ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি দলটোৰ নেতৃত্ব দিয়ে । আনহাতে, হোৱাইট হাউছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ নিয়ন্ত্ৰণ নীতিৰ সঞ্চালকৰ জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা কেম্প চেষ্টাৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি দলৰ নেতৃত্ব দিয়ে (India US discuss on drug trafficking)।

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি দলটোক বিদেশ বিভাগ আৰু ন্যায় বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে সহযোগ কৰে । আইন প্ৰৱৰ্তন, নীতি প্ৰণয়ন, ড্ৰাগছৰ চাহিদা হ্ৰাস আৰু অন্যান্য ড্ৰাগছ সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ বাবে দায়বদ্ধ প্ৰাসংগিক সংস্থাৰ প্ৰতিনিধি সকলে ড্ৰাগছৰ চাহিদা, নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহ, নিয়ন্ত্ৰক আৰু নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰচেষ্টা আৰু প্ৰৱৰ্তন তথা অপৰাধমূলক অনুসন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা বিষয়ত আলোচনাত মিলিত হয় ।

উল্লেখ্য় যে, দুয়োপক্ষই ভাৰত আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত নিচা জাতীয় সামগ্ৰী নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আইন প্ৰৱৰ্তন সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত এক সংশোধিত চুক্তি পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰে (Amended Letter of Agreement signed)। উক্ত বৈঠকত দুয়ো পক্ষই তেওঁলোকৰ নিজ নিজ দেশত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ প্ৰচলিত পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে উপস্থাপন কৰে । এনে সৰবৰাহ প্ৰতিহত আৰু জীৱন ৰক্ষাৰ প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় ।

ভাৰত-আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই বহুপাক্ষিক মঞ্চত আইন প্ৰৱৰ্তন সমন্বয়, নিয়ামক বিষয় আৰু দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ সুযোগ সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে । অঞ্চলটোৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু সম্পৰ্কিত অপৰাধে ভাবুকি প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি স্বীকাৰ কৰি দুয়োপক্ষই বিষয়টোত সমন্বয় আৰু তথ্য আদান-প্ৰদান বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় (India US Counter narcotics Working Group in New Delhi)।

ইপিনে,ভাৰত আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই চিএনডব্লিউজিৰ ছত্ৰছাঁয়াত ঔষধৰ চাহিদা হ্ৰাসৰ বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সন্মত হৈছে (CNWG)। দুয়োপক্ষই ঔষধ সৰবৰাহ নেটৱৰ্কৰ দ্বাৰা পৰিৱৰ্তিত অনিয়ন্ত্ৰিত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ শোষণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে । তদুপৰি ঔষধ প্ৰস্তুতত অনিয়ন্ত্ৰিত ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ব্যৱহাৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পদ্ধতি ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈও সন্মত হয় ।

দুয়োপক্ষই ড্ৰাগছ জাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহ আৰু অপৰাধৰ মোকাবিলাৰ ক্ষেত্ৰত তথ্য আদান-প্ৰদান আৰু প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। সীমান্তত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত দ্বিপাক্ষিক আলোচনাতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ২০২৩ চনত পৰৱৰ্তী চিএনডব্লিউজি আয়োজন কৰিব ।

