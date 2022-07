নিউজ ডেস্ক, ১১ জুলাই : সোমবাৰে প্ৰকাশিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক প্ৰতিবেদনত (report by United Nations) কোৱা হৈছে যে ভাৰতে অহা বছৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশ হিচাপে চীনক অতিক্ৰম কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে (India projected to surpass China population next year) । প্ৰতিবেদনখনত আৰু কোৱা হৈছে যে ২০২২ চনৰ নৱেম্বৰৰ মাজভাগলৈ বিশ্বৰ জনসংখ্যা ৮ বিলিয়ন হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে (world population forecast eight billion in 2022) ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিক্ৰমা বিভাগ, জনসংখ্যা বিভাগৰ (United Nations Department of Economic and Social Affairs) দ্বাৰা বিশ্ব জনসংখ্যা সম্ভাৱনা 2022-ত কোৱা হৈছে যে 2022 চনৰ 15 নৱেম্বৰত বিশ্বৰ জনসংখ্যা আঠ বিলিয়ন হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে (global population projected eight billion on November 2022) । 1950 চনৰ পৰা বিশ্বজুৰি জনসংখ্যা মন্থৰ হাৰত বৃদ্ধি হৈ আছে, 2020 চনত এক শতাংশৰ তললৈ হ্ৰাস পাইছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শেহতীয়া অনুমান অনুসৰি, বিশ্বৰ জনসংখ্যা 2030 চনত প্ৰায় 8.5 বিলিয়ন আৰু 2050 চনত 9.7 বিলিয়নলৈ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে । ২০৮০ ৰ দশকত এইটো প্ৰায় ১০.৪ বিলিয়ন লোকেৰে শীৰ্ষত উপনীত হ'ব আৰু ২১০০ চনলৈকে সেই স্তৰতে থাকিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

এই বছৰৰ বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস (১১ জুলাই) (World Population Day) এক মাইলৰ খুঁটিৰ বছৰত পৰে । কিয়নো আমি পৃথিৱীৰ ৮ বিলিয়ন সংখ্যক বাসিন্দা জন্মৰ অৰিহণা যোগাইছোঁ । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে (UN Secretary General Antonio Guterres) কয় যে এইটো আমাৰ বৈচিত্ৰ্য উদযাপন, আমাৰ উমৈহতীয়া মানৱতাক স্বীকৃতি দিয়া আৰু স্বাস্থ্যৰ আশ্চৰ্যজনক উন্নতিৰ এক উপলক্ষ । যিয়ে আয়ুস বৃদ্ধি কৰিছে আৰু মাতৃ আৰু শিশু মৃত্যুৰ হাৰ নাটকীয়ভাৱে হ্ৰাস কৰিছে । একে সময়তে, আমাৰ গ্ৰহটোৰ যত্ন লোৱাত আমাৰ অংশীদাৰী দায়বদ্ধতাক স্মাৰণ কৰা দিয়া আৰু আমি এতিয়াও ইজনে সিজনৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিতকৈ কমকৈ কৰাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ এক মুহূৰ্ত বুলিও তেওঁ লগতে কয় । প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে যে "ভাৰতে ২০২৩ চনত চীনক বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশ হিচাপে অতিক্ৰম কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।"

2022 চনত বিশ্বৰ দুটা আটাইতকৈ জনবহুল অঞ্চল হৈছে 2.3 বিলিয়ন লোকৰ সৈতে পূব আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়া, যিয়ে বিশ্বজুৰি জনসংখ্যাৰ 29 শতাংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । আনহাতে, 2.1 বিলিয়নৰ সৈতে মধ্য আৰু দক্ষিণ এছিয়া, যি বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 26 শতাংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । এই অঞ্চলবোৰত চীন আৰু ভাৰতৰ জনসংখ্যা হৈছে সৰ্বাধিক আছিল । 2022 চনত প্ৰতিখন দেশৰে জনসংখ্যা 1.4 বিলিয়নতকৈও অধিক । 2050 চনলৈকে বিশ্বজুৰি জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ আনুমানিক আধাতকৈও অধিক কঙ্গো গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য, ইজিপ্ত, ইথিওপিয়া, ভাৰত, নাইজেৰিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইনছ আৰু তাঞ্জানিয়াৰ দৰে মাত্ৰ আঠখন দেশতে কেন্দ্ৰীভূত হ'ব ।

"বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দেশসমূহৰ মাজত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ পৃথক হাৰে তেওঁলোকৰ ৰেংকিং আকাৰ অনুসৰি সলনি কৰিব । উদাহৰণ স্বৰূপে, ভাৰতে ২০২৩ চনত বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশ হিচাপে চীনক অতিক্ৰম কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে বুলি প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে (India surpass China as world's most populous country in 2023) । প্ৰতিবেদন অনুসৰি, 2022 চনত চীনৰ 1.426 বিলিয়নৰ তুলনাত ভাৰতৰ জনসংখ্যা হৈছে 1.412 বিলিয়ন ।

২০২৩ চনৰ ভিতৰত চীনক বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনবহুল ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে অতিক্ৰম কৰিবলগা ভাৰতত ২০৫০ চনত জনসংখ্যা ১.৬৬৮ বিলিয়ন হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । যি শতিকাটোৰ মাজভাগলৈ চীনৰ ১.৩১৭ বিলিয়ন লোকতকৈ বহু আগবাঢ়ি যাব । প্ৰতিবেদনখনে লগতে কৈছে যে অনুমান কৰা হৈছে যে দহখন দেশে ২০১০ ৰ পৰা ২০২১ চনৰ ভিতৰত মুঠ ১ মিলিয়নতকৈও অধিক প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ বোজা অনুভৱ কৰিছে । ইয়াৰে বহুতো দেশত, এই প্ৰব্ৰজনবোৰ হৈছে অস্থায়ী শ্ৰমিক হিচাবে । যেনে পাকিস্তান (2010-2021 চনত -16.5 নিযুত মুঠ প্ৰব্ৰজন), ভাৰত (-3.5 নিযুত) আৰু বাংলাদেশ (-2.9 নিযুত), নেপাল (-1.6 নিযুত) আৰু শ্ৰীলংকা (-1 নিযুত)।

চিৰিয়ান আৰব গণৰাজ্য (-4.6 নিযুত), ভেনিজুৱেলা (বলিভাৰিয়ান গণৰাজ্য, -4.8 নিযুত) আৰু ম্যানমাৰ (-1 নিযুত)কে ধৰি আন দেশবোৰত নিৰাপত্তাহীনতা আৰু সংঘৰ্ষই দশকটোত প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ মুঠ প্ৰবাহ কঢ়িয়াই নিছে । জন্মৰ সময়ত বিশ্বব্যাজুৰি আয়ুস 2019 চনত 72.8 বছৰত উপনীত হৈছিল, যিটো 1990 চনৰ পৰা প্ৰায় 9 বছৰৰ উন্নতি । মৃত্যুৰ হাৰ আৰু হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত ২০৫০ চনত বিশ্বজুৰি গড় দীৰ্ঘ জীৱন প্ৰায় ৭৭.২ বছৰ হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । তথাপিও 2021 চনত, নিম্নতম বিকশিত দেশবোৰৰ জীৱনৰ প্ৰত্যাশা বিশ্বজোৰা গড়তকৈ 7 বছৰ পিছ পৰি আছিল ।

ইনষ্টিটিউট অৱ হেল্থ মেট্ৰিক্স এণ্ড ইভালুৱেচন (Institute of Health Metrics and Evaluation)ৰ দ্বাৰা বৈকল্পিক দীৰ্ঘম্যাদী জনসংখ্যাৰ অনুমানো হাতত লোৱা হৈছে । ইয়াৰ শেহতীয়া অনুমানত, আই এইচ এম ইয়ে অনুমান কৰিছে যে বিশ্বজুৰি জনসংখ্যা 2100 চনত 6.8 বিলিয়নৰ পৰা 11.8 বিলিয়নৰ পৰিসৰৰ সৈতে 8.8 বিলিয়নত উপনীত হ'ব ।

