নেশ্যনেল ডেস্ক,১৫ ছেপ্টেম্বৰ : যুদ্ধবিধ্বস্ত চিৰিয়াক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ভাৰতৰ (India on overall situation in Syria)। চিৰিয়াত যুদ্ধবিৰতিৰ দিশত জৰুৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতে আহ্বান জনায় (India stresses need for urgent ceasefire in Syria)। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত (UNSC) চিৰিয়াৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি ৰুচিৰা কম্বোজে ।

চিৰিয়া সন্দৰ্ভত নিৰাপত্তা পৰিষদত ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি ৰুচিৰা কম্বোজে কয় যে, নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত চিৰিয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিক লৈ ভাৰত চিন্তিত হৈ আছে (Ruchira Kamboj at UNSC briefing)। চিৰিয়াত যুদ্ধবিৰতিৰ দিশত তাৎক্ষণিক প্ৰচেষ্টাৰ আৱশ্যকতা আছে । এই বিষয়টোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সকলো বিদেশী শক্তি প্ৰত্যাহাৰ কৰাটো অপৰিহাৰ্য ।

তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে চিৰিয়াত ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ অচলাৱস্থা বহনক্ষম হৈ পৰিছে (Current political situation in Syria)। সাংবিধানিক সমিতিৰ ক্ষুদ্ৰ সংস্থাটো যোৱা মে' মাহৰ পৰা মিলিত হোৱা নাই । নিৰাপত্তা পৰিষদৰ ব্ৰিফিঙৰ পৰা স্পষ্ট যে, নৱম ৰাউণ্ডৰ ওপৰত অনিশ্চয়তা অব্যাহত আছে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ দূতৰ প্ৰচেষ্টা প্ৰশংসনীয় কিন্তু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ এতিয়াও দেখা পোৱা নাই ।

ৰুচিৰা কম্বোজৰ অভিযোগ বাহ্যিক কাৰকে চিৰিয়াৰ ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াত বাধা প্ৰদান কৰিছে । অংশীদাৰসকলেও নমনীয়তা বা আপোচৰ কোনো ইংগিত দিয়া নাই । সেয়ে ভাৰতে আশা কৰে যে সকলো পক্ষই ২২৫৪ সংকল্পৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ সুবিধাৰ বাবে বিশেষ দূতৰ সৈতে গঠনমূলক আৰু উদ্দেশ্যপূৰ্ণভাৱে জড়িত হ'ব ।

ভাৰতে আশা কৰিছিল যে, আঞ্চলিক সদস্যসকলে বিশেষ দূতৰ প্ৰচেষ্টাৰ পৰিপূৰক হিচাপে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি যাব । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত চুবুৰীয়া আৰৱৰ সৈতে চিৰিয়াৰ সম্পৰ্ক স্বাভাৱিক হোৱাটো এক আশ্বাসজনক বুলি মন্তব্য কৰে ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে ।

মন কৰিবলগীয়া যে, ভাৰতে চিৰিয়াত সন্ত্ৰাসবাদী গোটসমূহৰ পুনৰুত্থানৰ দ্বাৰা উদ্ভৱ হোৱা ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে সতৰ্ক কৰি আহিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা মনোনীত সন্ত্ৰাসবাদী গোট যেনে আইএছআইএল আৰু হায়াত তাহৰিৰ আল-শ্বামে চিৰিয়াত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আছে । ভাৰতীয় দূতে এই ক্ষেত্ৰত কয় যে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুঁজত সংকীৰ্ণ ৰাজনৈতিক লাভৰ বাবে আপোচ কৰিব নোৱাৰি আৰু কৰিবও নালাগে । সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ৰ সামূহিক যুঁজৰ বিশ্বাসযোগ্যতা কেৱল সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ দায়বদ্ধতা নিশ্চিত কৰিহে শক্তিশালী কৰিব পাৰি ।

তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতে বৈষম্য, ৰাজনীতিকৰণ আৰু পূৰ্ব চৰ্ত অবিহনে সকলো চিৰিয়াবাসীক বৰ্ধিত আৰু কাৰ্যকৰী মানৱীয় সহায়ৰ আহ্বান জনাই আহিছে । ক্ৰছ-লাইন অভিযানত সৃষ্টি হোৱা সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ দৃঢ় পদক্ষেপ লোৱা প্ৰয়োজন বুলিও কম্বোজে মন্তব্য কৰে ।

উল্লেখ্য যে চিৰিয়াত সম্প্ৰতি ইন্ধন আৰু বিদ্যুতৰ তীব্ৰ নাটনি হোৱা দেখা গৈছে । কম্বোজে উল্লেখ কৰা মতে বাকী দেশবোৰেও গঠনমূলকভাৱে প্ৰকল্পসমূহৰ প্ৰচাৰৰ ওপৰত দৃষ্টি দিব লাগিব, যিয়ে চিৰিয়াৰ লোকসকলৰ বাবে নিযুক্তি আৰু অৰ্থনৈতিক সুযোগ আনিব পাৰে । ভাৰতে চিৰিয়ালৈ উন্নয়নমূলক সহায় আৰু মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ সমৰ্থন আগবঢ়াবলৈ নিৰন্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ কথাও কম্বোজে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ ব্ৰিফিঙত উল্লেখ কৰে ।

