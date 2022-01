নিউজ ডেস্ক, 20 জানুৱাৰী : দেশত ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে ক’ৰণাৰ সংক্ৰমণৰ (Covid 19 cases increase in India) হাৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি (Covid 19 update in India) ভাৰতত বিগত 24 ঘণ্টাত 93,051 গৰাকী লোক নতুনকৈ ক’ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে (India reports 93,051 new covid cases in last 24 hours) ৷

বৰ্তমান দেশত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 19,24,051 গৰাকী ৷ দেশত সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 5.03 শতাংশ ৷ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে 491 গৰাকীৰ ৷ ইয়াৰ লগে লগে দেশজুৰি ক’ভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 4,87,693 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ লগতে দৈনিক আক্ৰান্তৰ হাৰ বিগত সপ্তাহৰ 15 শতাংশতকৈ 16.41 শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ৷ সম্প্ৰতি মৃত্যুৰ হাৰ হৈছে 1.28 শতাংশ (Covid deaths update) ৷

উল্লেখ্য যে, আক্ৰান্তসকলৰ অধিকাংশই চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল ৷ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা লোকসকলৰ ভিতৰত বিগত 24 ঘণ্টাত 2,23,990 গৰাকী লোকে আৰোগ্য লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ লগে লগে আৰোগ্যৰ সংখ্যা হয়গৈ 3,58,07,029 গৰাকী ৷ সম্প্ৰতি আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ হৈছে 93.69 শতাংশ ৷

ইফালে, বিগত 24 ঘণ্টাত 73,38,592 গৰাকী লোকক ক’ভিড ভেকছিন (Covid Vaccination in India) প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ বৃহস্পতিবাৰলৈকে দেশত মুঠ 1,59,67,55,879 গৰাকী লোকক ক’ভিড টীকাকৰণ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ লগতে বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত অ'মিক্ৰণত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 9,287 জন (Omicron cases in India) ৷ এই হাৰ বিগত সময়চোৱাতকৈ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে বুলি দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰে (Omricron cases increase in India) ৷

