নেশ্যনেল ডেস্ক,১ মাৰ্চ : দেশত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছে আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা (Covid infection softens in India) । ভাৰতত যোৱা ২৪ ঘণ্টাত ক'ভিডত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে ৬,৯১৫ গৰাকী লোক । মঙলবাৰে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি একে সময়তে ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈ ১৮০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় (180 people have died of covid in India last 24 hours)। বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় ঘটনাৰ সংখ্যা ৯২,৪৭২ টা ।

ইফালে যোৱা ২৪ ঘণ্টাত ১৬,৮৯৪ গৰাকী ৰোগী ক'ভিডৰ পৰা আৰোগ্য হৈছে । বৰ্তমান দেশত আৰোগ্যৰ হাৰ ৯৮.৫৯ শতাংশ । দেশত দৈনিক আক্ৰান্তৰ হাৰ ০.৭৭ শতাংশ আৰু সাপ্তাহিক আক্ৰান্তৰ হাৰ ১.১১ শতাংশ ।

ইয়াৰ উপৰিও দেশত প্ৰতিদিনে ক'ভিডৰ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে । উক্ত সময়চোৱাত ৯.০১ লাখতকৈও অধিক পৰীক্ষা কৰা হৈছে । ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে যদিও সমান্তৰালকৈ দেশত টীকাকৰণ অভিযানো দ্ৰুতগতিত চলি আছে ।

যোৱা ২৪ ঘণ্টাত ১৮ লাখতকৈও অধিক প্ৰতিষেধকৰ পালি প্ৰদান কৰা হৈছে । সম্প্ৰতি দেশত টীকাকৰণ কভাৰেজ ১৭৭.৭০ কোটি অতিক্ৰম কৰিছে ।

