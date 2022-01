নিউজ ডেস্ক, 14 জানুৱাৰী : দেশত পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে ক’ৰণাৰ সংক্ৰমণৰ (Covid 19 cases increase in India) হাৰ ৷ শুকুৰবাৰে পুৱা দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, দেশত পুনৰ 2,64,202 গৰাকী লোক নতুনকৈ ক’ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে (India reports 2,64,202 new covid cases in last 24 hours) ৷ বৰ্তমান দেশত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 12,72,073 গৰাকী ৷

ইফালে, দেশজুৰি টিকাকৰণ অভিযানৰ অধীনত সম্প্ৰতি দেশত মুঠ 1,55,39 কোটিতকৈ অধিক লোকক ক’ভিড টীকাকৰণ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে ক'ৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী, পশ্চিম বংগ আৰু কৰ্ণাটকত যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে ৷ লগতে দেশত দৈনিক আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যা 14.78 শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷

উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ ক’ভিড-১৯ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে (Modi chairs meeting with CM's) আৰু ভাইৰাছ বিস্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণৰ লগতে জীৱন-জীৱিকাৰ ক্ষতি নিম্নতম কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে অ’মিক্ৰণৰ প্ৰভাৱত বৃদ্ধি হোৱা ক’ভিডৰ ঘটনাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

আনহাতে এতিয়ালৈকে, 15-18 বছৰ বয়সৰ প্ৰায় 3.14 কোটিৰো অধিক কিশোৰ-কিশোৰীক কোভিড-19ৰ প্ৰথম পালি ভেকছিন প্ৰদান কৰা হৈছে । প্ৰতিবেদন অনুসৰি, স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে আনুমানিক 7.40 কোটি কিশোৰ-কিশোৰীক 80-85 শতাংশ ভেকছিন প্ৰদানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷

