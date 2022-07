নেশ্যনেল ডেস্ক,১৬ জুলাই : চলিত বছৰত দেশত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Natural calamities in India)। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত দেশখনত প্ৰায় ৯৭০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে (Nearly 970 people die in India due to natural disasters)। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজিৰ (State Disaster Response Fund) অধীনত প্ৰথম কিস্তি হিচাপে ৯ খন ৰাজ্যলৈ ২৪৪৬.৮০ কোটি টকাৰ সাহায্য মুকলি কৰিছে ।

প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে অসম । চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি অসমত এতিয়ালৈ সৰ্বাধিক ১৯৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে (Natural calamities affects Assam)। ৰাজ্যখনত বানপানীৰ ফলত প্ৰায় ১৭৪ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত ১৯ গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে । ঠিক তেনেদৰে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি হিমাচল প্ৰদেশত ১৮৭ গৰাকী আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত ৯৯ গৰাকী লোকে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ।

হিমাচল প্ৰদেশত মুঠ মৃত্যুৰ ৩৭ গৰাকী বানপানী, দুজন লোক বজ্ৰপাতৰ ফলত মৃত্যু, ভূমিস্খলনৰ ফলত ৬ জনৰ মৃত্যু হৈছে । আনহাতে বাৰিষাৰ সময়ত অন্যান্য কাৰণত ১৪৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

বাকী ৰাজ্যবোৰৰ ভিতৰত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত গুজৰাটত ৮৮ গৰাকী, মণিপুৰত ৫৩ গৰাকী, বিহাৰত ৫০ গৰাকী আৰু মেঘালয়ত ৩৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । বানপানী আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত অসমৰ প্ৰায় ৩৪ খন জিলাই ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, মধ্য প্ৰদেশৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাৰ সংখ্যা ৩২ খন, গুজৰাটত ২৬ খন আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত ২৫ খন জিলা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । বিভিন্ন ৰাজ্যবোৰক কমেও ৮২ গৰাকী লোক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে আৰু অসমত এনে ধৰণৰ ৩৭ টা ঘটনা পঞ্জীয়ন হৈছে । মণিপুৰত ১২ গৰাকী লোক সন্ধানহীন হৈছে । মেঘালয়ত ১১ গৰাকী আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত ৬ গৰাকী লোক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত সন্ধানহীন হৈছে ।

চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, ১৬ খন ৰাজ্যৰ ২৯,৭০০ টা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু ২,৫০,২১৩ ঘৰ আংশিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ১১ খন ৰাজ্যত প্ৰায় ৪৪৫১ টা সাহায্য শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে য'ত অসমত সৰ্বাধিক সংখ্যক সাহায্য শিবিৰ ৪০৬৪ টা স্থাপন কৰা হৈছে । ত্ৰিপুৰাত ৬৩ টা, মহাৰাষ্ট্ৰত ৫৩ টা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত ৫১ টা সাহায্য শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছিল ।

কেন্দ্ৰই সাহায্য আৰু পুনৰ্সংস্থাপনৰ বাবে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজিৰ (SDRF) অধীনত ৯ খন ৰাজ্যক প্ৰথম কিস্তি হিচাপে ২৪৪৬.৮০ কোটি টকা মুকলি কৰিছে । চৰকাৰী তথ্যৰ মতে ৰাজস্থানক সৰ্বাধিক ৬২২.৪০ কোটি টকাৰ কেন্দ্ৰীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে । ইয়াৰ পাছত বিহাৰক ৫৯৪.৮০ কোটি টকা, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশক ৪৭০ কোটি টকা, অসমক ৩২৪.৪০ কোটি টকা, পাঞ্জাৱক ২০৮ কোটি টকা, হিমাচল প্ৰদেশক ১৭১.২০ কোটি টকা, ছিকিমক ২১.২০ কোটি টকা, মণিপুৰক ১৭.৬০ কোটি টকা আৰু নাগালেণ্ডক ১৭.২০ কোটি টকা প্ৰদান কৰা হৈছে ।

জানিব পৰা মতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্দেশনাত, ৩২৪.৪০ কোটি টকাৰ দ্বিতীয় কিস্তি ইতিমধ্যে অসমলৈ মুকলি কৰা হৈছে (Central Government assistance to Assam for natural calamities) । দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইন, ২০০৫-ৰ ধাৰা ৪৮ (১) (ক)ৰ অধীনত স্থাপিত ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজি হৈছে ঘূৰ্ণীবতাহ, খৰাং, ভূমিকম্প, জুই, বানপানী, চুনামি, শিলাবৃষ্টি, ভূমিস্খলন, হিমস্খলন, ডাৱৰ বিস্ফোৰণ, কীট আক্ৰমণ, হিম আৰু প্ৰচণ্ড শীত আদিৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সঁহাৰিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰবোৰৰ বাবে উপলব্ধ প্ৰাথমিক পুঁজি ।

SDRFৰ অধীনত, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বাবে আৱণ্টনৰ ৭৫ শতাংশ আৰু বিশেষ শ্ৰেণীৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ (উত্তৰ-পূব ৰাজ্য, ছিকিম, উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ) বাবে ৯০ শতাংশ অৰিহণা যোগায় ।

