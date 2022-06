নেচনেল ডেস্ক, ১১জুন: শ্ৰীলংকাত বৰ্তমানেও অব্য়াহত আছে অৰ্থনৈতিক সংকট । বিগত কে'বামাহ ধৰি দেশখনত অব্য়াহত আছে জৰুৰীকালীন অৱস্থা । দেশৰ জনগণে বিদ্ৰোহ কৰি আহিছে খাদ্য়ৰ বাবে । ইতিমধ্য়ে শ্ৰীলংকাত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জনগণে বিদ্ৰোহ কৰিছে অন্ন, বস্ত্ৰ আৰু ইন্ধনৰ বাবে । এনে অৱস্থাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ শ্ৰীলংকা চৰকাৰে বিভিন্ন দেশৰ সহায় বিচাৰিছে । ভাৰতেও দেশখনক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে । শ্ৰীলংকা চৰকাৰৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ভাৰতে ইউৰিয়া সাৰ ক্ৰয়ৰ বাবে শ্ৰীলংকালৈ ৫৫ নিযুত আমেৰিকান ডলাৰৰ এলঅ'চি প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (India provide 55 dollars million LOC to Sri Lanka)।

এই সন্দৰ্ভত শ্ৰীলংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰনিল বিক্ৰমসিংহে, কৃষি মন্ত্ৰী মহিন্দা অমৰাবীৰা আৰু ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্ত গোপাল বাগলেৰ উপস্থিতিত শুকুৰবাৰে কলম্বোত এখনি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰে । শ্ৰীলংকা চৰকাৰ আৰু Export-Import Bank of India ৰ মাজত এক এলঅ'চি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। উক্ত স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত দুয়ো দেশৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে ।

এই ধনৰাশি 'য়ালা' ঋতুৰ সময়ত কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহাৰৰ বাবে ইউৰিয়া সাৰ ক্ৰয় কৰাত সহায়ক হ’ব । ইতিমধ্যে জিঅ'এছএল আৰু এক্সিম বেঙ্কে সকলো ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুততাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সন্মত হৈছে । অতি কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে ইউৰিয়াসমূহ শ্ৰীলংকালৈ যাব পাৰে, তাৰ বাবে খৰতকীয়া ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্তই উল্লেখ কৰা অনুসৰি এলঅ'চিৰ দ্ৰুত কাৰ্যকৰীকৰণৰ ফলত শ্ৰীলংকাৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণ সাধন হ'ব । সেই বাবে ইয়াক জিঅ'আইয়ে অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ।

উল্লেখ্য় যে ভাৰতে 'চুবুৰীয়া প্ৰথম' নীতিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শ্ৰীলংকাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে (Sri Lanka has been extending a helping hand in line with the 'Neighbourhood First' policy ।) পৰম বন্ধু আৰু অংশীদাৰ হিচাপে ভাৰতে যোৱা কেইটা মাহত শ্ৰীলংকাৰ জনসাধাৰণক বহুমুখী সহায় আগবঢ়াইছে । ভাৰতে প্ৰায় 3.5 বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ অৰ্থনৈতিক সহায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাদ্য, ঔষধ, ইন্ধন, কেৰাচিন আদিৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে । তদুপৰি শ্ৰীলংকাৰ খাদ্য, স্বাস্থ্য আৰু শক্তি সুৰক্ষা সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতে সহায়ৰ হাত আগবঢ়োবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।



