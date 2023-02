নিউজ ডেস্ক, ৭ ফেব্ৰুৱাৰী : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ঘোষণা কৰাৰ কেইঘণ্টামান পিছতে (PMO announced help to Turkey) ভাৰতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এখন বিমানত তুৰস্কলৈ ভূমিকম্পৰ সাহায্য-সামগ্ৰীৰ প্ৰথমটো বেটচ প্ৰেৰণ কৰিছে (India dispatches relief material to Turkey) । তুৰস্কলৈ ৰাওনা হোৱা জাহাজখনত আছে এক বিশেষজ্ঞ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীৰ (National Disaster Response Force) পুৰুষ আৰু মহিলা অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল, উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কুকুৰৰ দল, চিকিৎসা সামগ্ৰী, উন্নত ড্ৰিলিং সঁজুলি আৰু উদ্ধাৰ কাৰ্যত কৰিবলগা প্ৰচেষ্টাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ সঁজুলি (earthquake in Turkey) ।

"ভাৰতৰ মানৱীয় সহায় আৰু দুৰ্যোগ সাহায্য (Indias Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR) সামৰ্থ্য কাৰ্যকৰী হৈ আছে । ভূমিকম্পৰ সাহায্য-সামগ্ৰীৰ প্ৰথমটো বেটচ এন ডি আৰ এফ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল, বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত কুকুৰৰ দল, চিকিৎসা সামগ্ৰী, ড্ৰিলিং মেচিন আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় সঁজুলিৰ সৈতে তুৰস্কলৈ ৰাওনা হৈছে (earthquake relief material leaves for Turkey) ।" বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাগচীয়ে টুইট কৰি এনেদৰে জনায় (spokesperson of Ministry of External Affairs) ।

উল্লেখ্য, ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে (Prime Minister Narendra Modi) তুৰস্কৰ ভূমিকম্পত নিহত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালৰ প্ৰতি আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে আৰু আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে । লগতে তেওঁ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক ভূমিকম্পৰ পিছৰ পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈ যিমান সম্ভৱ সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় আগবঢ়াবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । উল্লেখ্য যে চুৰস্ক আৰু ছিৰিয়াত সোমবাৰে সংঘটিত ভয়ানক ভূমিকম্পৰ ফলত নিহত লোকৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে ৩,৪০০ অতিক্ৰম কৰিছে ।

"তুৰস্কত হোৱা ভূমিকম্পৰ ফলত হোৱা প্ৰাণহানি আৰু সম্পত্তিৰ ক্ষতিৰ বাবে দুখিত । শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আহতসকল সোনকালেই আৰোগ্য হওক ।" মোদীয়ে এটা টুইটত কয় ।

আনহাতে, ভাৰতত তুৰস্কৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ফিৰাট চুনেলে ভাৰত চৰকাৰৰ সহায়ৰ প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি কয়, "প্ৰয়োজনত পোৱা বন্ধু এজন সঁচাকৈয়ে প্ৰকৃত বন্ধু" । তেওঁ "দোষ্ট কাৰা গুণ্ডে বেলি ওলুৰ" নামৰ এটা তুৰ্কী প্ৰবাদৰ কথাও উল্লেখ কৰে । যাৰ অৰ্থ হৈছে "প্ৰয়োজনত পোৱা বন্ধু এজন সঁচাকৈয়ে প্ৰকৃত বন্ধু"।

