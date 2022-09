নেশ্যনেল ডেস্ক,৬ ছেপ্তেম্বৰ: প্ৰায় দুশটা গোচৰৰ সন্দৰ্ভত সাত বছৰৰো অধিক সময় ধৰি পলাতক হৈ থকা এটা কুখ্যাত গাড়ী চোৰক দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে(Notorious car thief arrested in Delhi) । দেশৰ আটাইতকৈ কুখ্যাত গাড়ী চোৰ হিচাপে বিবেচিত চোৰটোৱে তিনিগৰাকীকৈ মহিলাক বিয়া কৰাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । ২৭ বছৰৰ অপৰাধৰ ইতিহাসত চোৰটোক দুবাৰকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে(Seven year fugitive thief arrested) ।

ধৃত চোৰটোৰ নাম অনিল চৌহান বুলি জানিব পৰা গৈছে । এক তথ্য অনুসৰি ধৃত চোৰটো প্ৰায় ৬,০০০ গোচৰত জড়িত আছিল । অৱশ্যে আৰক্ষীৰ ৰেকৰ্ডত উল্লেখিত তথ্য অনুসৰি এতিয়ালৈকে চৌহানৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ ২০০ টা গোচৰহে বিচাৰি পাইছে । এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই উল্লেখ কৰে যে ধৃত অনিলে প্ৰায় দুটা দশক ধৰি গাড়ী চুৰি কৰি আহিছে ।

বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে চৌহানে গাড়ী চুৰি কৰি অসম আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতত বিক্ৰী কৰিছিল(Thieves involved in 200 cases have been arrested) । যেতিয়া দিল্লী আৰক্ষীয়ে কুখ্যাত গাড়ী চোৰ অনিলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল, সেই সময়তে অভিযানৰ সম্ভেদ পাই অসমলৈ পলায়ন কৰিছিল চোৰটোৱে । ইফালে অসমত অনিলে গঁড়ৰ খৰ্গৰ চোৰাং বেহাও আৰম্ভ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰা বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে(Smuggling of rhinoceros) ।

বিষয়াজনে লগতে প্ৰকাশ কৰে যে অভিযুক্ত অনিলৰ চুৰিকৰা বহুসংখ্যক সম্পদ ইডিৰ দ্বাৰা জব্দ কৰা হয়(Car thief belongings seized by ED) । ২০১৫ চনত এগৰাকী স্থানীয় বিধায়কৰ সৈতে অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ধৃত অনিল চৌহানক । ইয়াৰ পিছত কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হৈ অনিল পুনৰ বাহন চুৰি কাৰ্যত লিপ্ত হয় আৰু অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰাও আৰম্ভ কৰে ।

বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে অনিলে চুৰি কৰা গাড়ী এখনত অস্ত্ৰ সৰৰবৰাহ কৰি দিল্লীলৈ আহিছিল । কেন্দ্ৰীয় দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ দলে এক গোপন সূত্ৰৰ জৰিয়তে এই সন্দৰ্ভত এক তথ্য লাভ কৰে । সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই কেন্দ্ৰীয় দিল্লীৰ এটা অঞ্চলৰ পৰা আটক কৰে চোহানক । আৰক্ষীয়ে ধৃত অনিলৰ পৰা ছটাকৈ পিষ্টল আৰু বহু পৰিমানৰ সজীৱ গুলী জব্দ কৰে ।

