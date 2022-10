নিউজ ডেস্ক, ১৫ অক্টোবৰ : প্ৰকাশ পালে বিশ্ব ক্ষুধা সূচকাংক । হাংগাৰ ইণ্ডেক্স (GHI) অর্থাৎ ক্ষুধা সূচকাংক হৈছে বিশ্বজুৰি, আঞ্চলিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ক্ষুধাক ব্যাপক ৰূপত পৰিমাপ কৰা আৰু অনুসৰণ কৰিব বিচৰা এক প্ৰামাণিক পদ্ধতি । এই ক্ষুধা সূচকাংকৰ নম্বৰ চাৰিটা উপাদান সূচকৰ মূল্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হয় ।

সেইকেইটা হৈছে পুষ্টিহীনতা, শিশুৰ বিকাশৰ স্তব্ধতা, শিশুৰ দুৰ্বলতা আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ । উক্ত জি এইচ আই নম্বৰ 100 পইণ্ট স্কেলত গণনা কৰা হয়, যিয়ে ক্ষুধাৰ গভীৰতা আৰু তীব্ৰতা প্ৰকাশ কৰে । ইয়াত শূন্য হৈছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নম্বৰ (অর্থাৎ ক্ষুধা নথকা) আৰু 100 হৈছে আটাইতকৈ শোচনীয় । ইয়াত ভাৰতৰ স্ক'ৰ হৈছে 29.1, যাক 'গুৰুতৰ' শ্ৰেণীত ৰখা হৈছে ।

শ্ৰীলংকা (৬৪), নেপাল (৮১), বাংলাদেশ (৮৪), আৰু পাকিস্তান (৯৯)ৰ তলত আছে ভাৰত (India below Pakistan in GHI) । আফগানিস্তান (১০৯) হৈছে দক্ষিণ এছিয়াৰ একমাত্ৰ দেশ যি উক্ত সূচীত ভাৰততকৈও শোচনীয় স্থান আছে । চীন হৈছে সামূহিকভাৱে 1-17 ৰ ভিতৰত থকা দেশসমূহৰ মাজত এখন, যাৰ স্ক'ৰ ৫ ৰ তলত (India at global hunger index) ।

ভাৰতত শিশু দুৰ্বল হোৱাৰ হাৰ (উচ্চতাৰ বাবে কম ওজন) 19.3% । এই পৰিসংখ্যা 2014 চনত (15.1%) আৰু আনকি 2000 চনত (17.15%) নথিভুক্ত হোৱা স্তৰৰ তুলনাতকৈও শোচনীয় । উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে, এইটো পৃথিৱীৰ যিকোনো দেশৰ বাবে সৰ্বাধিক । অৱশ্যে ইয়াৰ এটা কাৰণ ভাৰতৰ বিশাল জনসংখ্যাৰ গড়ৰ বাবেও হ'ব পাৰে ।

আনহাতে, পুষ্টিহীনতাৰ ব্যাপকতাই আহাৰ শক্তি গ্ৰহণৰ অভাৱ অনুভৱ কৰা জনসংখ্যাৰ এক অনুপাত দৰ্শায় । যিটো দেশত 2018-2020 বৰ্ষত 14.6% ৰ পৰা 2019-2021 চনত 16.3% লৈ বৃদ্ধি হৈছে । GHI-ৰ মতে, ভাৰতত

224.3 নিযুত লোক পুষ্টিহীন । আনহাতে, বিশ্বজনীনভাৱে 828 নিযুত লোক এই শ্ৰেণীত পৰে । ইয়াৰ মাজত অৱশ্যে ভাৰতে আন দুটা সূচকত উন্নতি দেখুৱাইছে । সেইকেইটা হৈছে 2014 আৰু 2022 চনৰ ভিতৰত শিশুৰ শ্ৰীবৃদ্ধি নোহোৱা (শিশুৰ বামনতা) 38.7% ৰ পৰা হ্ৰাস পাই 35.5% হৈছে আৰু শিশু মৃত্যুৰ হাৰো একে তুলনামূলক সময়ত 4.6% ৰ পৰা 3.3% লৈ হ্ৰাস পাইছে ।

সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতৰ নিজা জি এইচ আই নম্বৰ 2014 চনত 28.2 ৰ পৰা 2022 চনত 29.1 লৈ বৃদ্ধি হৈছে । যিটো একেবাৰে ভাল লক্ষণ নহয় বুলি বিবেচনা কৰা হৈছে । অৱশ্যে যদিও জি এইচ আই হৈছে এক বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন, কিন্তু বিভিন্ন বছৰৰ ৰেংকিং তুলনা কৰিব নোৱাৰি । ২০২২ চনৰ জি এইচ আই নম্বৰ কেৱল 2000, 2007 আৰু 2014 চনৰ স্ক'ৰৰ সৈতেহে তুলনা কৰিব পাৰি ।

এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিশ্বজুৰি শেহতীয়া বছৰবোৰত ক্ষুধাৰ বিৰুদ্ধে অগ্ৰগতি বহু পৰিমাণে স্তব্ধ হৈ পৰিছে । 2022 চনৰ জি এইচ আই স্ক'ৰ বিশ্বৰ বাবে 'মধ্যমীয়া' বুলি বিবেচনা কৰা হৈছে । অৱশ্যে ২০১৪ চনৰ ১৯.১-ৰ পৰা ২০২২ চনত ১৮.২-লৈ সামান্য উন্নতি ঘটিছে ।

এই অৱস্থা সংঘৰ্ষ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, কোভিড-19 (Covid 19) মহামাৰীৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ দৰে সংকটৰ বাবে হোৱা বুলি কোৱা হৈছে । লগতে ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ (Eukrain war) কথাও কোৱা হৈছে, যিয়ে বিশ্বব্যাপী খাদ্য, ইন্ধন আৰু সাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে । লগতে এইটোও আশংকা কৰা হৈছে যে 2023 বা তাৰ পিছত ক্ষুধা আৰু বৃদ্ধি পাব ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বৰ্তমান 44 খন দেশত 'গুৰুতৰ' বা 'বিপজ্জনক' ক্ষুধা আছে । আনহাতে, কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন অবিহনে, 2030 চনৰ ভিতৰত কেৱল প্ৰায় 46 খন দেশেই নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বয়ে জি এইচ আইৰ দ্বাৰা পৰিমাপ কৰা কম ক্ষুধা লাভ কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে (Global Hunger Index 2022) ।

গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্সৰ জ্যেষ্ঠ নীতি বিষয়া লাৰা ৰাইনাৰে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে, পূৰ্বৰ বছৰবোৰৰ তুলনা জি এইচ আইৰ নম্বৰত এইটো বছৰত কৰিব পৰা নাযায় । তেওঁ কয় যে জি এইচ আই নম্বৰৰ প্ৰতিটো ছেটে ৫ বছৰৰ ম্যাদৰ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰে । 2022-ৰ জি এইচ আই নম্বৰ গণনা 2017-ৰ পৰা 2021 চনলৈ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি কৰা হয় ।

একেদৰে 2012 চনৰ পৰা 2016 চনলৈ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি 2014 চনৰ জি এইচ আই নম্বৰ গণনা কৰা হয়; ২০০৭-ৰ জি এইচ আই স্ক'ৰ 2005 চনৰ পৰা 2009 চনলৈ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি গণনা কৰা হয় । আনহাতে, 2000 চনৰ নম্বৰ 1998 চনৰ পৰা 2002 চনলৈ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি গণনা কৰা হয় ।

