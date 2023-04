গ্ৰীষ্মকালত ছাল বা চুলিৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বা তেওঁলোকৰ যত্ন লোৱাত অৱহেলাৰ ফলত বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । দৰাচলতে এই বতৰত সূৰ্যৰ পোহৰ, ঘাম, বতাহত আৰ্দ্ৰতাৰ অভাৱ আৰু পৰিৱেশত অধিক ধূলিৰ ফলত ছালৰ বাবে বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, বিশেষকৈ এলাৰ্জী । যেনে- ছালৰ এলাৰ্জী, ৰ’দৰ এলাৰ্জী, ঘামচি, খজুৱতি, ছাল শুকান, ছাল ফঁটা, চুলিত উফি আৰু মূৰত পিম্পল বা ফোহা আদি(Skin and Hair Care in Summer)।

ইটিভি ভাৰত সুখীভৱই ইয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ পৰা তথ্য লৈ গ্ৰীষ্মকালত কেনেধৰণৰ ছাল আৰু চুলি সম্পৰ্কীয় সমস্যাই অধিক আমনিদায়ক হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি সেই বিষয়ে অধিক জানিবলৈ(What should we apply on hair in summer) ।

কি সমস্যাই আমনি কৰে

উত্তৰাখণ্ডৰ ছালৰ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আশা সাক্লানীয়ে কয় যে, গ্ৰীষ্মকালত ছাল আৰু চুলিৰ বিশেষ যত্ন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় । কাৰণ গৰমৰ দিনত সূৰ্যৰ পোহৰ, ঘামচি, পৰিৱেশত আৰ্দ্ৰতাৰ অভাৱ আৰু ধূলিৰ অতিৰিক্ততাকে ধৰি আন বহুতো কাৰকৰ প্ৰভাৱৰ বাবে চুলি আৰু ছালত বহুতো সমস্যাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি(What is the best skin care routine for summer)।

ছালৰ সমস্যা

তেওঁ কয় যে, এই বতৰত বহু ধৰণৰ ছালৰ সৈতে জড়িত সমস্যাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে(summer skin care routine for oily skin)। এনে লোকে যিসকল লোকে ঘৰৰ বাহিৰত অধিক সময় কটায় বা মুকলি আকাশৰ তলত প্ৰচণ্ড সূৰ্যৰ পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে, তেওঁলোকে সাধাৰণতে ছাল জ্বলা, ছালৰ অতি টেনিং, ছালত আৰ্দ্ৰতা নথকাৰ বাবে শুকানতা বৃদ্ধি আৰু আন বহু প্ৰকাৰৰ সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হয় সমস্যা থকাটো বৃদ্ধি পায় । একে সময়তে এই বতৰত অত্যধিক ঘাম ওলোৱাৰ বাবে ছালৰ সমস্যা যেনে ঘাঁমচি, ফোহা আৰু ৰিংৱৰ্মৰ সমস্যাও বৃদ্ধি পায়(How can I protect my skin in summer)।

ঘাঁমচি আৰু খজুৱতি আচলতে ছালৰ এক প্ৰকাৰৰ এলাৰ্জী(summer skin care routine)। এইবোৰত সাধাৰণতে পিঠি, ডিঙি আৰু মুখত সৰু সৰু ৰঙা দাগ আকাৰত ঘাঁমচি আৰু খজুৱতি হোৱা দেখা যায় । ঘাম ওলোৱাৰ বাবে ছিদ্ৰবোৰ বন্ধ হৈ পৰাৰ বাবে এনে হয় বুলি চিকিৎসকে কয় ।

একে সময়তে ঘামবোৰ আমাৰ শৰীৰত লাগি ধৰাৰ বাবে ঘামচিৰ দৰে সমস্যাই দেখা দিয়ে । ঘামচি বা খৰ হোৱা অংশত (ছাল) ৰঙা ৰঙৰ দাগ গঠন হয়, ছালখন ৰুক্ষ আৰু শুকান হৈ পৰে আৰু কেতিয়াবা সেই ঠাইত সৰু সৰু ফোহা দেখা দিয়ে । একে সময়তে ফোহাৰ বাবে অত্যধিক খজুৱতি, জ্বলা-পোৰা আৰু বিষো ছালত অনুভৱ হয় ।

আনহাতে, শৰীৰৰ এনে ঠাই য’ত অনবৰতে ঘাম ওলাই থাকে সেই স্থান সোনকালে নুশুকাই, যেনে- উৰুৰ গাঁঠি, ব্যক্তিগত অংগৰ আশে-পাশে আৰু কাষলতিত খজুৱতি বা ঘামচি বহু সময়ত গৰমৰ বাবে আৰু অধিক বাঢ়ি যায় ৷ আচলতে এই ঠাইবোৰ বতাহৰ প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শলৈ নাহে আৰু এনে পৰিস্থিতিত ঘামবোৰ সহজে শুকাই নাযায় । যাৰ বাবে বহু সময়ত ঘামৰ কণা আৰু ইয়াৰ ফলত জমা হোৱা মলি জমা হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এই ঠাইবোৰত ভেঁকুৰ আৰু বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় ।

ডাঃ আশাই কয় যে, গ্ৰীষ্মকালত ছালৰ সৈতে জড়িত সমস্যা যেনে ৰিংৱৰ্ম, এথলীটৰ ফুট, নখৰ সংক্ৰমণ, আঙুলিৰ মাজৰ ঠাইখিনিত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পায়, লগতে চিৰ’ছিছৰ দৰে ছালৰ সমস্যাও বৃদ্ধি পায় ।

চুলিৰ সমস্যা

ডাঃ আশাই কয় যে, গ্ৰীষ্মকালত মূৰত অত্যধিক ঘাম ওলোৱাৰ বাবে মানুহে দৈনিক মূৰ ধুবলৈ আৰম্ভ কৰে । এনে পৰিস্থিতিত যদি মূৰ ধুবলৈ অধিক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থকা শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেন্তে মূৰৰ ছাল শুকান হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে যাৰ ফলত উফি, পিম্পল, খজুৱতি, চুলি দুৰ্বল হোৱা আৰু অত্যধিক চুলি সৰি যোৱাৰ দৰে সমস্যাই মূৰৰ ছালখনক আমনি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে(summer skin care routine home remedies)।

আনহাতে, মূৰত অত্যধিক ঘাম ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ঘাম শুকাই নাযায়, তেতিয়া ইয়াৰ কণাবোৰ চুলিৰ গুৰিত জমা হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে । যিবোৰে ধূলিৰ কণা, মাটি আৰু কেতিয়াবা চুলিৰ যত্ন বা চুলি ষ্টাইলিং সামগ্ৰীৰ সৈতে মিলি চুলিৰ গুড়ি আৰু মূৰৰ ছালত মলি জমা হোৱাৰ কাৰণ হৈ পৰে । যাৰ বাবে চুলিৰ গুৰিবোৰ বন্ধ হৈ পৰে(summer hair care routine)। এনে পৰিস্থিতিত ফোঁহা, খজুৱতি আৰু কেতিয়াবা ওকনিৰ সমস্যাও বৃদ্ধি পায় ।

কেনেকৈ ল'ব যতন

ডাঃ আশাই কয় যে, গ্ৰীষ্মকালত যদিও সকলো মানুহে ছালৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু গোটেই শৰীৰৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন লোৱা উচিত, কিন্তু যিসকল লোকৰ ছাল অতি সংবেদনশীল, যিসকলৰ ৰ’দৰ এলাৰ্জী আছে আৰু যিসকল ইতিমধ্যে যিকোনো ৰোগত আক্ৰান্ত বিশেষ ছালৰ সৈতে জড়িত অৱস্থা বা ছালৰ ৰোগ (যেনে চিৰ'চিছ আৰু একজিমা)ত আক্ৰান্ত লোকসকলে এই সময়ত অধিক সাৱধান হোৱা প্ৰয়োজন ।

চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয় যে সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ স্বচ্ছতা আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ লগতে খাদ্যৰ প্ৰতিও যত্ন ল’ব লাগে যাতে ছালখন আৰ্দ্ৰ হৈ থাকে আৰু শৰীৰে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টি লাভ কৰে । যাতে যিকোনো সমস্যাৰ প্ৰভাৱ কম প্ৰভাৱিত হ’ব পাৰে । তেওঁ কয় যে, গ্ৰীষ্মকালত কিছুমান বস্তুৰ যত্ন ল’লে প্ৰায় সকলো ধৰণৰ সমস্যা ৰোধ কৰাত সহায়ক হ’ব পাৰে । ইয়াৰে কিছুমান তলত দিয়া ধৰণৰ-

সদায় সহজে হজম হোৱা লঘু আৰু সতেজ খাদ্য গ্ৰহণ কৰক । লগতে খাদ্য নিয়মত ফল-মূল আৰু পানীৰ লগতে স্বাস্থ্যকৰ আৰু প্ৰাকৃতিক তৰল পদাৰ্থৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব লাগে । যেনে তামোলৰ পানী, দৈ, মাখন, ৱেই, গৰমৰ প্ৰভাৱ কমোৱা চিৰাপ যেনে পপি গুটি, গোলাপ আৰু বেলৰ চিৰাপ ইত্যাদি ।

গ্ৰীষ্মকালত নিয়মিতভাৱে গা ধুব লাগে । অত্যধিক ঘাম ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি গা ধোৱাটোও ভাল । কিন্তু গা ধোৱাৰ আগতে এবাৰ ঘাম শুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰক ।

গা ধোৱাৰ সময়ত অধিক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থকা চাবোন বা চেম্পুৰ ব্যৱহাৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগে । ইয়াৰ ফলত ছাল আৰু চুলি অধিক শুকান হ’ব পাৰে ।

মইশ্ব’ৰাইজাৰ বা ক্ৰীমৰ সহায়ত প্ৰতিদিনে ছালখন মইশ্ব’ৰাইজ কৰক ।

পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক, ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ আগতে সদায় ভাল মানৰ ছানস্ক্ৰীণ লগাব লাগে ।

যিমান পাৰি ঘাম ওলোৱা কাপোৰত বেছি সময় নাথাকিব । ইয়াৰ ফলত ভেঁকুৰ বা বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ।

গ্ৰীষ্মকালত কপাহ আৰু ঢিলা কাপোৰক অধিক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে কাৰণ এনে কাপোৰত ঘাম সোনকালে শুকাই যায় ।

মহিলা হওক বা পুৰুষ, সদায় কপাহী আৰু কম টাইট আণ্ডাৰৱেৰ পিন্ধক ।

দৈনিক চুলি ধোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। তাৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ সময়ত বিশেষকৈ দুচকীয়া বাহনত বা খোজ কঢ়াৰ সময়ত চুলিত কপাহী স্কাৰ্ফ বা কাপোৰ বান্ধিব লাগে । আৰু যদি মূৰত প্ৰচুৰ ঘাম ওলাইছে তেন্তে চুলিখিনি খুলি বতাহত শুকুৱাই ল’বলৈ চেষ্টা কৰক ।

যদি নিয়মিতভাৱে মূৰ ধুব লাগে, তেন্তে অতি মৃদু চেম্পু ব্যৱহাৰ কৰক ।

যদি ঘাঁমচি আমনি কৰে, তেন্তে ইহঁতৰ ওপৰত বিশেষভাৱে কাঁইটীয়া তাপ নিৰাময় কৰা পাউদাৰ, এলোভেৰা জেল বা লেক্টো কেলামাইন লোচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । কিন্তু খজুৱতি আৰু অস্বস্তি বেছিকৈ বাঢ়িলে চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।

​চিকিৎসকে কয় যে, এলাৰ্জী বা ছালত যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা হ’লে এবাৰ চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । কাৰণ যদিহে সমস্যাটো ভেঁকুৰ বা বেক্টেৰিয়াৰ বাবে হয় বা কোনো সংক্ৰমিত ঠাইত অত্যধিক খজুৱতি, জ্বলা-পোৰা, ফুলা বা বিষ হয়, তেন্তে ইয়াৰ চিকিৎসা অতি প্ৰয়োজনীয় ।

