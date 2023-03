গৰমৰ দিনত ছাল আৰু চুলিৰ যত্ন লোৱাটো আমাৰ বাবে অতি কঠিন হৈ পৰে(Face Redness Remedies)। দেশৰ বহু অঞ্চলত গৰমৰ ঢৌ আৰম্ভ হৈছে, এনে পৰিস্থিতিত ছালৰ লগত জড়িত সমস্যাও আৰম্ভ হৈছে(How to reduce redness on face Ayurveda)। এনে পৰিস্থিতিত আমি আমাৰ ছালৰ প্ৰতি অধিক যত্ন লোৱা আৰু ৰ’দৰ পৰা ৰক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । বহুতে গৰমৰ দিনত মুখৰ ৰঙা পৰাৰ সৈতে যুঁজি থাকে(What is the Ayurvedic remedy for red skin)। ইয়াৰ আঁৰত বহুতো এলাৰ্জি প্ৰতিক্ৰিয়া হ’ব পাৰে, ৰ’দত পোৰাৰ পৰা(How do I reduce redness in my face from heat)। কেতিয়াবা অত্যধিক ড্ৰাগছ আৰু সুৰা সেৱন কৰাটোও ৰঙা পৰাৰ কাৰণ হৈ পৰে ।

যদি গৰমৰ ফলত আপোনাৰ মুখ আৰু ডিঙিত ৰঙা পৰে, তেন্তে ইয়াত কিছুমান সহজ ঘৰুৱা উপায় আগবঢ়োৱা হ’ল যিয়ে আপোনাক বহু পৰিমাণে সকাহ পোৱাত সহায় কৰিব(What reduces red skin on face?)।

মুখৰ ৰঙা পৰা কম কৰিবলৈ আয়ুৰ্বেদিক উপায়

ঠাণ্ডা সেক দিয়া

ই প্ৰদাহত সকাহ দিয়ে আৰু লগতে ফোঁহাও কমে, যাৰ বাবে মুখৰ ৰঙা পৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কমি যায়(face redness treatment)। কপাহী কাপোৰ এখন বৰফৰ পানীত তিয়াই তাৰ পিছত মুখত ১০ মিনিট ৰাখক(face redness treatment in Assamese)। ইয়াৰ পিছত দেখিব নিজে নিজে আপোনাৰ মুখৰ ৰঙা পৰা কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷

গ্ৰীণ টি

গ্ৰীণ টিৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আপুনি নিশ্চয় বহুবাৰ শুনিছে, কিন্তু আপুনি জানেনে যে ই ছালৰ বহু সমস্যা দূৰ কৰিবলৈও কাম কৰিব পাৰে । সেউজীয়া চাহত প্ৰদাহ নিবাৰণকাৰী আৰু ভেঁকুৰ প্ৰতিৰোধী গুণ আছে । যিয়ে ছালৰ ৰঙা পৰা কমায় । ইয়াৰ বাবে ২-৩ চামুচ গ্ৰীণ টি লৈ উতলাই লওক । ইয়াৰ পিছত ঠাণ্ডা হ’বলৈ দিয়ক । তাৰ পিছত এই পানীত কপাহী কাপোৰ ডুবাই মুখত টেপ কৰক ।

নাৰিকল তেল

নাৰিকল তেলত ল’ৰিক এচিড থাকে, যাৰ এন্টিফাংগেল গুণ আছে । ই ছালৰ সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ে যাৰ ফলত মুখমণ্ডল ৰঙা পৰে । এচামুচ নাৰিকল তেল গৰম কৰি ছালৰ ৰঙা পৰাৰ ওপৰত লগাব । এঘণ্টা ৰাখি তাৰ পিছত মুখখন ধুব ।

এলোভেৰা জেল

এলোভেৰাৰ এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী ঘাঁ নিৰাময় গুণো আছে । ই মুখৰ ৰঙা পৰা কমোৱাৰ কাম কৰে । ৰাতি শুই উঠাৰ আগতে মুখত এলোভেৰা লগাব লাগে আৰু তাৰ পিছত ৰাতিপুৱা মুখখন ধুব লাগে ।

লগতে পঢ়ক: Diet for women: ৪০ৰ উৰ্ধৰ মহিলাসকলে মাৰাত্মক ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কৰক এই কাম