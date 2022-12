নেশ্যনেল ডেস্ক,১০ ডিচেম্বৰ: ঝাৰখণ্ডৰ চাইবাচাত CRPF ৰ অভিযানৰ সময়তে অঘটন(Search operation in Chaibasa) । IED বিস্ফোৰণ ঘটে CRPF ৰ অভিযানত(IED blast in Jharkhand) । পশ্চিম সিংভূমৰ ৰেংৰাত নক্সালবাদীৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান । তালাচী অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে নক্সালবাদীয়ে স্থাপন কৰা এটা IED বিস্ফোৰণ ঘটে । বিস্ফোৰণৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় CRPF কোব্ৰাৰ কেইবাজনো জোৱান(CRPF jawan injured in IED blast) । ততাতৈয়াকৈ আহত জোৱানসকলক হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত প্ৰেৰণ কৰা হয় ৰাঁচীলৈ ।

জানিব পৰা মতে, নক্সালবাদীৰ বিৰুদ্ধে তালাচী অভিযানৰ সময়ত বৰকেলা অঞ্চলত CRPF জোৱানসকলে নক্সালবাদীসকলক ঘেৰি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । তেনেসময়তে নক্সালবাদীসকলে স্থাপন কৰা এটা IED বিস্ফোৰিত হয় । উল্লেখ্য যে ইয়াৰে এগৰাকী জোৱানৰ ভৰিত স্প্লিন্টাৰ লাগিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । বৰ্তমানো উক্ত অঞ্চলত নক্সালবাদী বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে ।

