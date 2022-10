নিউজ ডেস্ক, ২৪ অক্টোবৰ : মধ্যপ্ৰদেশৰ ছাতাৰপুৰৰ খাজুৰাহোৰ ওচৰৰ বামিথা আৰক্ষী থানাৰ পৰা এটা আচৰিত ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । স্বামীয়ে তেওঁৰ প্ৰথম পত্নীক বিবাহ বিচ্ছেদ নিদিয়াকৈ তেওঁৰ আধা বয়সৰ ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰায় । মহিলাগৰাকীয়ে এই বিষয়ে তেতিয়াহে জানিব পাৰে যেতিয়া তেওঁ গাঁও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভোট দিয়াত ব্যৰ্থ হয় ৰেচন পোৱাও বন্ধ কৰে । তাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ সৈতে গাঁওখনত উপস্থিত হয়, তেতিয়া দৃশ্যটো বেলেগ আছিল । তাত তেওঁৰ স্বামীয়ে আন এখন সংসাৰ পাতি লৈছিল (Husband marries another girl in khajuraho) ।

মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে তেওঁ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰাত স্বামীয়ে তেওঁক আৰু তেওঁৰ সন্তানক আক্ৰমণ কৰে (husband beat up first wife and children) আৰু তাৰ পৰা খেদি পঠায় । মহিলাগৰাকীয়ে কয় যে দেৱালীত চাকি জ্বলাবলৈ তেওঁলোকৰ তেলো নাই । আনহাতে, দুবেলা দুমুঠি খাবৰ বাবেও সক্ষম নহয় ।

পাটন গাঁৱৰ বাসিন্দা ঊষা ৰায়কৱাৰে কয় যে তেওঁ প্ৰায় 20 বছৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । তেওঁ স্বামী দীপক ৰায়কৱাৰৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি গাঁওখনৰ বাহিৰত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি আছিল । তেওঁৰ 4 টা সন্তান আছে । এজনী ছোৱালী বিবাহিতা । বাকী 3 টা শিশু একেলগে থাকে । মহিলাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি পৰিয়ালক ভৰণ-পোষণ দি আছে (Husband marries another girl in khajuraho) ।

তেওঁৰ স্বামীৰ সুৰাৰ প্ৰতি আসক্ত আছিল । যাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ মাটি বন্ধকত ৰাখিবলগা হৈছিল । যেতিয়া তেওঁ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, স্বামীয়ে মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰিছিল । ঊষাই কয় যে তেওঁৰ স্বামীয়ে কিছু তেওঁক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ উলিয়াই দিয়ে আৰু আনকি ল'ৰা-ছোৱালীকেইটাকো চিনাক্ত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । একে সময়তে যেতিয়া গাঁও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ কাগজ মহিলাগৰাকীৰ ওচৰলৈ যোৱা নাছিল, তেতিয়া তেওঁ এই বিষয়ে জানিবলৈ যায় । তেতিয়া দেখা যায় যে মহিলাগৰাকীৰ নাম গাঁওখনৰ পৰা কাটি দিয়া হৈছে । তাৰ পিছত তেওঁলৈ ৰেচন অহাটোও অহা বন্ধ হয় (no oil to light lamp) ।

গাঁওখনলৈ গৈ তেওঁ দেখে যে স্বামীয়ে তেওঁৰ সন্মতি অবিহনে আন এগৰাকী মহিলাক বিয়া কৰাইছে । যেতিয়া তেওঁ সন্তানৰ সৈতে স্বামীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া তেওঁ দ্বিতীয় পত্নীৰ সৈতে আছিল । তেওঁ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰাত স্বামীয়ে মহিলাগৰাকী আৰু সন্তানক প্ৰহাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকক তাৰ পৰা খেদি পঠায় । ইয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় প্ৰশাসনৰ ওচৰত কেইবাবাৰো কৰে যদিও আজিলৈকে কোনো শুনানি হোৱা নাই । আনহাতে, স্বামীয়ে প্ৰৱঞ্চনাৰে সচিবৰ সৈতে মিলি মহিলাগৰাকীৰ নাম পৰিয়ালৰ আইডিৰ পৰাও নোহোৱা কৰে । যাৰ বাবে তেওঁ কোনো চৰকাৰী সুবিধা লাভ কৰা নাই ।

মহিলাগৰাকীয়ে কয় যে দেৱালীত চাকি জ্বলাবলৈ তেওঁৰ ওচৰত তেলো নাই । তেওঁ অতি কষ্টেৰে দিনৰ দুসাঁজ সংগ্ৰহ কৰি সন্তানৰ পেট প্ৰৱৰ্তাই আছে । একে সময়তে ঊষা ৰায়কৱাৰৰ জীয়ৰী স্বপ্নাই কয় যে মাক আৰু দেউতাক কাজিয়াত লিপ্ত হৈ দেউতাকে সকলোকে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে আৰু দ্বিতীয় পত্নী আনখুৰীক ঘৰত ৰাখে ।

এতিয়া আনকি তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিবলৈও অস্বীকাৰ কৰিছে । এই সমগ্ৰ বিষয়টোত অধিবক্তা অৰুণ উপাধ্যায়ে কয় যে চৰকাৰী নথিপত্ৰত টেম্পাৰিং কৰাটো এক গুৰুতৰ অপৰাধ । এগৰাকী মহিলাৰ সন্মতি অবিহনে চৰকাৰী নথিৰ পৰা নাম আঁতৰোৱাটো অপৰাধৰ শ্ৰেণীৰ অধীনত আহে । ইয়াৰ বাবে পঞ্চায়ত কৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধেও এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে ।

লগতে পঢ়ক :Five Drown in Bihar : বিহাৰত ৫ জনৰ সলিল সমাধ