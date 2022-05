নেশ্যনেল ডেস্ক,২৫ মে': ইণ্ডো-ম্যানমাৰ সীমান্তৰে অব্যাহত আছে নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ বেহা (Illegal treading in Indo Myanmar border)। অৱশ্যে এই কাৰ্যকলাপ বন্ধৰ বাবে আৰক্ষী তথা নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সময়ে সময়ে অভিযান চলোৱা দেখা যায় । এইবাৰ পুনৰ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান । এক যুটীয়া অভিযানত জব্দ প্ৰায় 45 কোটি 46 লাখ টকাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ (Drugs seized in Indo Myanmar border)। চাৰি সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযানকাৰী দলটোৱে (Drugs peddler arrested in Indo Myanmar border)৷

উল্লেখ্য যে, গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত চকিকাৰোং আৰক্ষী থানা আৰু ৪৩ অসম ৰাইফলছৰ জোৱানৰ লগতে ইম্ফলৰ বিশেষ কমাণ্ডো গোটে চলাইছিল যৌথ অভিযান (Raid in Indo Myanmar border)। অভিযানৰ সময়তে এখন ট্ৰাকত তালাচী চলাইছিল দলটোৱে । তালাচীৰ মাজতে ট্ৰাকখনৰ পিছফালৰ চিটৰ ভিতৰত ১৮৬ টা চাবোনৰ বাকচ উদ্ধাৰ কৰে ।

সীমান্তত প্ৰায় ৪৫ কোটি মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ

উক্ত চাবোনৰ বাকচ কেইটাৰ ভিতৰৰ পৰা অভিযানকাৰী দলটোৱে প্ৰায় 2 কিলোগ্ৰাম আৰু 273 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ব্ৰাউন চুগাৰখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 45 কোটি 46 লাখ টকা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে ব্ৰাউন চুগাৰখিনি সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগত ৪ জন লোককো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ।

তেওঁলোকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 49,620 নগদ ধন আৰু ৫ টা ম'বাইল ফোনও জব্দ কৰে । সম্প্ৰতি অভিযুক্ত কেইগৰাকী আৰু জব্দ কৰা সামগ্ৰীসমূহ চাকপিকাৰোং আৰক্ষীক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ৷ ইফালে আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইটাক জেৰাও অব্যাহত ৰাখিছে ।

