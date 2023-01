নেশ্যনেল ডেস্ক, 16 জানুৱাৰী: আমি আমাৰ উপাৰ্জনৰ কিছু অংশ দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে বিনিয়োগ কৰিব লাগে (Investment in stock market)৷ ইয়াৰ লগতে বিনিয়োগৰ বাবে বাছনি কৰা আঁচনিবোৰ আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পৰা হ’ব লাগে ৷ সেয়েহে আমাৰ ব্যক্তিগত লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ আমি বাছনি কৰা আঁচনিবোৰৰ প্ৰদৰ্শন, বিনিয়োগ কৰিব লগা পৰিমাণ, ম্যাদ আৰু আঁচনি বাছনি কৰাৰ আগতে বিবেচনা কৰিব লগা অন্যান্য কাৰকবোৰৰ বিষয়ে আমি স্পষ্টভাৱে বুজি পোৱা উচিত (How to manage risk in stock market)। সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে আমি অসুবিধাবোৰ জনাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ।

আমি লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ বিনিয়োগ কৰো। কিন্তু কেতিয়াবা আমি লোকচানৰ বাবেও সাজু হৈ থকাটো বাঞ্চনীয়। কোনো লোকে লোকচানৰ ওপৰত কৰা ভৱিষ্যতবাণী সাধাৰণভাৱে ল’ব নোৱাৰে ৷ কিন্তু নাপাহৰিব যে এইটো এক চিন্তা কৰাৰ বিষয় ৷ বিশেষকৈ, যিসকলে শ্বেয়াৰ বজাৰ-আধাৰিত আঁচনি বাছনি কৰে তেওঁলোকে লোকচানৰ বিষয়টো উপেক্ষা কৰা উচিত নহয় (Take a decision after studying the market)। লোকচান অবিহনে লাভ প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰি ।

বিনিয়োগ আঁচনিৰ প্ৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন বিপদাশংকাৰ কাৰক আছে । মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ মেনেজাৰসকলে লোকচানৰ আশংকা সন্তুলিত কৰিবলৈ বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসৰণ কৰে । কিন্তু, সাধাৰণ বিনিয়োগকাৰীসকলে এই বিষয়ে অৱগত নহয় । ধাৰণা অনুসৰি একে ধৰণৰ সকলো বিনিয়োগ আঁচনিৰ লোকচানৰ আশংকা একে। এইটো সহজভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰি।

প্ৰতিটো আঁচনিৰ বিভিন্ন বিপদাশংকা থাকে। বিভিন্ন পৰিস্থিতিত সাধাৰণতে, পুঁজি আঁচনিবোৰৰ বিপদাশংকা, নিম্ন বিপদাশংকা, স্বাভাৱিক-মধ্যম, মজলীয়া, মজলীয়া-উচ্চ, উচ্চ আৰু অতি উচ্চতাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হয়। ইয়াক ফাণ্ড ৰিস্কো মিটাৰ বুলি কোৱা হয়। এইবোৰ বজাৰ মূল্য, অস্থিৰতা আৰু নগদলৈ ৰূপান্তৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। বিনিয়োগকাৰীসকলে পুঁজি বাছনি কৰোতে এই ৰিস্কো মিটাৰটোৰ প্ৰতি সাৱধানে মনোযোগ দিয়া উচিত (fund schemes are classified based on their risk)। আপোনাৰ বিপদাশংকা সহনশীলতাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি পুঁজি বাছনি কৰা ভাল।

উত্থান-পতন :

বজাৰবোৰ কেতিয়াও একে দিশত নাথাকে (that fluctuations in the stock market natural)৷ আমি বহুতো বিনিয়োগকাৰীক বিনিয়োগ প্ৰত্যাহাৰ কৰা দেখিছো ৷ বজাৰত বিনিয়োগৰ হ্ৰাস হ’লে আৰু যেতিয়া বিনয়োগৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হয় তেতিয়াই বিনিয়োগকাৰীসকলে বিনিয়োগ কৰে ৷ বিনিয়োগকাৰীসকলে বুজিব লাগে যে শ্বেয়াৰ বজাৰত তাৰতম্য ঘটাটো স্বাভাৱিক। বিপদাশংকা আৰু লাভৰ ওপৰত আধাৰিত বিনিয়োগৰ বৈচিত্ৰতা নিশ্চিত কৰিব লাগে। বেঞ্চমাৰ্ক সূচকতকৈ অধিক বিপদাশংকা থকা আঁচনি এখনে তাৰতম্যৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল লাভাংশ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। বিনিয়োগ কৰোতে কিছুমান অপ্ৰত্যাশিত বিপদাশংকা দেখা যায়। ইয়াৰ বাবে সাজু থাকিব। পৰিকল্পনা আৰু বুজাবুজিৰ সৈতে অধিক লাভ অৰ্জন কৰা সম্ভৱ।

