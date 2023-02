বাৰে বাৰে কাহ আৰু যক্ষ্মা ৰোগ বা টিবিৰ ফলত হোৱা কাহৰ মাজত পাৰ্থক্য বুজিবলৈ হ’লে কাহৰ আৰম্ভণিৰ বিষয়ে জনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ (Tuberculosis) । দীৰ্ঘস্থায়ী কাহ মাইকোবেক্টেৰিয়াম টিউবাৰকুলোছিছ সংক্ৰমণৰ ফলত হয় ৷ আনহাতে, সাধাৰণ কাহ ভাইৰাছৰ ওপৰৰ শ্বাসনলীৰ সংক্ৰমণৰ ফলত হয় (Tuberculosis symptoms)। কিন্তু যদি আপোনাৰ সাধাৰণ কাহ স্থায়ী হৈ থাকে, আৰু আৰোগ্যৰ নাম লোৱা নাই, তেন্তে ইয়াৰ আৰু টিবিৰ মাজত পাৰ্থক্য কেনেকৈ ক’ব পাৰি ?

সাধাৰণ কাহ আৰু যক্ষ্মাৰ পাৰ্থক্য কেনেকৈ জানিব ?

কাহৰ কাৰণ বুজিবলৈ আমি কাহৰ প্ৰকাৰ আৰু সময়সীমাৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় (Cough vs TB Signs)। আমি সকলোৱে জানো যে, হাওঁফাওঁৰ টিবি আৰু অন্যান্য তীব্ৰ বা দীৰ্ঘদিনীয়া শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত কাহ হয়, কিন্তু সাধাৰণ কাহৰ লগত মিল থকা এই ৰোগবোৰৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ কি কি সেয়াও জনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ (How do I know if my cough is tuberculosis)। দুসপ্তাহতকৈ অধিক সময় ধৰি থকা কাহটোও টিবিৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে (difference between cough and TB)। যদি দুসপ্তাহলৈকে কাহৰ লগতে উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা বা ৰাতি ঘাম ওলোৱাৰ দৰে লক্ষণ দেখা দিয়ে তেন্তে সেয়া টিবি হ’ব পাৰে (types of cough in TB)। যদি এনেকুৱা হয় তেন্তে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় (What Colour is cough in TB?)।

সাধাৰণ কাহ আৰু টিবিৰ লক্ষণ

সাধাৰণ কাহ আৰু টিবিৰ এনে সাধাৰণ লক্ষণ যাৰ দ্বাৰা আপুনি ইয়াৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বুজিব পাৰে:

দুসপ্তাহৰ বাবে বেয়া কাহ ।

টিবি ৰোগীৰ কাহত তেজ আহে ।

টিবি ৰোগী প্ৰায়ে আন এজন টিবি ৰোগীৰ পৰা সংক্ৰমিত হয় (How does TB cough sound?)।

দুৰ্বলতা

ভোক কমি যোৱা

ওজন কমি যোৱা

শৰীৰৰ কঁপনি

জ্বৰ

ৰাতি ঘাম ওলোৱা

টিবিৰ কাৰণ ?

দুৰ্বল ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা

টিবি ৰোগীৰ সৈতে সংস্পৰ্শ

সঠিক খাদ্য গ্ৰহণ নকৰা

ধূমপান কৰা

পূৰ্বতে থকা দীৰ্ঘদিনীয়া বৃক্কৰ ৰোগ বা ইমিউন’চাপ্ৰেছড ৰোগ

টিবিৰ চিকিৎসা কি ?

প্ৰথমবাৰৰ বাবে টিবিৰ ক্ষেত্ৰত: ঔষধৰ কোৰ্চ ৬ মাহলৈকে থাকে । লগতে নিয়মিত ফ’ল’-আপ যাতে শৰীৰৰ পৰা সৰ্বাধিক বেক্টেৰিয়া নিৰ্মূল কৰিব পৰা যায় আৰু একে সময়তে ৰোগীয়ে পুনৰ টিবি ৰোগত আক্ৰান্ত নহয় ।

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে টিবি হোৱা: ঔষধৰ কোৰ্চ ৮ৰ পৰা ৯ মাহলৈকে থাকে, শৰীৰত বাকী থকা যিকোনো টিবি ভাইৰাছক হত্যা কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হয় । যদি কোনো ব্যক্তি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়বাৰ টিবিৰ পিছত পুনৰ সংক্ৰমিত হয় তেন্তে তাৰ অৰ্থ হ’ল তেওঁৰ MDR টিবি । যাৰ অৰ্থ হৈছে মাল্টি ড্ৰাগ ৰেজিষ্টেণ্ট টিবি হোৱা ।

লগতে পঢ়ক: Bruce Willis Dementia: এক্সন ষ্টাৰ ব্ৰুচ উইলিছে যুঁজি থকা ডিমেনচিয়া দৰাচলতে হয় কি ?