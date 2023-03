বৰ্তমান সকলোতে উদযাপন কৰা হৈছে ৰঙৰ উৎসৱ হোলী(Holi 2023) । এই উৎসৱৰ প্ৰস্তুতিত সকলো ব্যস্ত । হোলী হিন্দু ধৰ্মৰ এক বিশেষ উৎসৱ, যিটো প্ৰতি বছৰে ফালগুন মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনা পালন কৰা হয়(Are Holi colours harmful for animals?)। এইবাৰ ৮ মাৰ্চত হোলী উদযাপন কৰা হৈছে । ৰঙৰ এই উৎসৱে নিজৰ লগত আনন্দ আৰু উল্লাস কঢ়িয়াই আনে(Is Holi colour harmful for dogs?)। দেশৰ লগতে বিশ্ববাসীয়ে এই উৎসৱ বিভিন্ন ধৰণেৰে উদযাপন কৰে । কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ অসাৱধানতাৰ বাবে এই উল্লাস ভংগ কৰিব পাৰে । বিশেষকৈ সেই নিষ্পাপ জীৱ-জন্তুবোৰৰ বাবে, যিয়ে আমাৰ গাফিলতিৰ বোজা বহন কৰিবলগীয়া হয়(How safe is HOLI for Pets and Stray Animals)।

দৰাচলতে হোলীৰ দিনা বহুতে নিজৰ পোহনীয়া জন্তু বা আশে পাশে ঘূৰি থকা জীৱ-জন্তুবোৰক ধেমালিৰ বাবে বা নিজৰ আনন্দৰ বাবে হোলীৰ ৰং চটিয়াই ভাল পায় । কিন্তু আপুনি জানেনে যে আপোনাৰ নিজৰ আনন্দৰ বাবে কৰা এই কাৰ্যই সেই নিষ্পাপ জীৱ-জন্তুৰ বাবেও মাৰাত্মক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে । যদি আপুনিও এনে লোকৰ মাজত এজন, তেন্তে আজি আমি আপোনালোকক ক'ম যে হোলীৰ ৰঙে জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত কেনেদৰে বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।

গুৰুতৰ ৰোগৰ আশংকা

আপুনি নিশ্চয় প্ৰায়ে দেখিছে যে জীৱ-জন্তুৱে নিজৰ শৰীৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ জিভা ব্যৱহাৰ কৰে । প্ৰায়ে নিজকে চেলেকি শৰীৰটো পৰিষ্কাৰ কৰে । এনে অৱস্থাত যদি আপুনি তেওঁৰ শৰীৰত ৰং লগায়, তেন্তে তেওঁও জিভাৰ সহায় লৈ তাক পৰিষ্কাৰ কৰে । এনে পৰিস্থিতিত এই ৰাসায়নিক সমৃদ্ধ ৰংবোৰৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিলে জীৱ-জন্তুবোৰৰ পেট আৰু অন্ত্ৰৰ বহুতো ভয়াৱহ ৰোগ হ’ব পাৰে(Is Holi powder safe for animals?)।

ছালৰ এলাৰ্জীৰ আশংকা

হোলীৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ৰঙত সীহ অক্সাইড, এলুমিনিয়াম ব্ৰমাইড, পাৰা ছালফেট, কপাৰ ছালফেট আদি ৰাসায়নিক পদাৰ্থ সাধাৰণতে পোৱা যায় । এনে পৰিস্থিতিত এই ৰংবোৰ শৰীৰত প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত কেৱল মানুহৰেই নহয়, জীৱ-জন্তুৰ ছালখনো বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত ৰং প্ৰয়োগ কৰিলে ছালৰ এলাৰ্জী, ছালৰ বিষ আৰু প্ৰদাহ আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে(How do you remove Holi colour from a dog?)।

জীৱ-জন্তু অন্ধ হ’ব পাৰে

প্ৰায়ে হোলী খেলি থাকোঁতে মানুহে ঘৰচীয়া পোহনীয়া জন্তু বা বাহিৰত ঘূৰি ফুৰা জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত ৰঙীন পানী বা বেলুন নিক্ষেপ কৰে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বহুতে তেওঁলোকৰ ওপৰত গুলালও লগাই দিয়ে । এনে পৰিস্থিতিত এই ৰংবোৰ পৰিহাৰ কৰাৰ প্ৰয়াসত বহু সময়ত এই ৰাসায়নিক ৰংবোৰ তেওঁলোকৰ চকুত সোমাই যায়, যাৰ ফলত জীৱ-জন্তুৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তিও আঁতৰি যাব পাৰে ।

উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা হয়

তিতা বা শুকান জীৱ-জন্তুৰ বাবে দুয়োবিধ ৰং বিপদজনক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে। যদি আপুনি জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত ৰং ঢালিছে তেন্তে ই তেওঁলোকৰ নাক আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে ইহঁতৰ উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা হোৱাই নহয়, কেতিয়াবা ইহঁত পাগলও হৈ পৰে ।

ৰং মাৰাত্মক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে

ওপৰত উল্লেখ কৰা ধৰণে জীৱ-জন্তুৱে নিজৰ শৰীৰ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ জিভা ব্যৱহাৰ কৰে । এনে অৱস্থাত যেতিয়া তেওঁ জিভাৰে নিজকে চেলেকি ৰং পৰিষ্কাৰ কৰে, ইয়াৰ বাবেই এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থ যুক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ তেওঁৰ শৰীৰলৈ যায়। এই ৰং গ্ৰহণ কৰিলে জীৱ-জন্তুৰ বাবে লাহে লাহে বিষৰ দৰে কাম কৰে আৰু ইহঁতৰ বাবে মাৰাত্মক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে। গতিকে এই হোলীত এই উৎসৱ কেৱল নিজৰ বাবেই নহয় নিৰীহ জীৱ-জন্তুৰ বাবেও নিৰাপদ কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰক ।

