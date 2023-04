আজিকালি বজাৰত মিহলি আৰু ভুৱা সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ ব্যৱসায় ফুলি উঠিছে। বহু ব্যৱসায়ীয়ে অধিক লাভৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰাহকৰ স্বাস্থ্যৰ সৈতে খেলা কৰে । বজাৰত নকল বা পুৰণি কণীও পোৱা যায় । সকলো বস্তুৰে ম্যাদ উকলি যোৱাৰ তাৰিখ থাকে আৰু এই সময়ৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰাটো সঠিক নহয় । বজাৰলৈ গ’লেই সাৱধান হৈ কণী ক্ৰয় কৰিব, অন্যথা আপুনিও ঠগ খাব পাৰে(Are fresh eggs better than old eggs) । তলত উল্লেখিত পদ্ধতিৰ সহায়ত আপুনি কণী সতেজ নে পুৰণি ইয়াৰ পাৰ্থক্য অতি চিনাক্ত কৰিব পাৰিব-

১/ এক্সপাইৰী ডেট ভালদৰে চাওক

আজিকালি পেক কৰা কণী চুপাৰ মাৰ্কেট বা ডাঙৰ দোকানত সৰু ট্ৰেত পোৱা যায়, য’ত ম্যাদ উকলি যোৱাৰ তাৰিখ লিখা থাকে, এই ক্ষেত্ৰত কিনাৰ সময়ত এই তাৰিখটো পৰীক্ষা কৰক । যাতে দোকানীজনে আপোনাক খৰখেদাকৈ পুৰণি কণী বিক্ৰী কৰে(How do you tell if eggs are fresh or too old)। এই কণীবোৰ কিমান দিনলৈ খাব পাৰি, সেই কণীবোৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ আগতে খাব পাৰিব নে নাই, তাৰ এটা ধাৰণা লওক(Are fresh eggs better than old eggs)।

২/ গোন্ধৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা

বজাৰত পোৱা কণী সতেজ হয়নে নহয় গোন্ধ লৈ ধৰা পেলাব পাৰি(what happens if you eat a bad egg) । প্ৰথমে এটা কণী ভাঙি এটা পাত্ৰত ৰাখি তাৰ পিছত তাৰ গোন্ধ লওক । যদি পচি যোৱাৰ গোন্ধ ওলায়, তেন্তে বুজিব যে ইয়াক খাব নোৱাৰি ।

৩/ ভালদৰে চাই পৰীক্ষা কৰক

বহু দোকানীয়ে পুৰণি কণীবোৰক ধুনীয়া দেখাবলৈ ৰং কৰে যদিও ইয়াৰ পিছতো তীক্ষ্ণ চকুৰে নতুন বা পুৰণি কণী চিনাক্ত কৰিব পাৰি । ভালদৰে পৰীক্ষা কৰক যে কণীটো ক’ৰবাৰ পৰা ফাটিতো যোৱা নাই আৰু ইয়াৰ বাকলিবোৰটো পৰি যোৱা নাই (how to check eggs are fresh in water)। যদি আছে, তেন্তে সেই কণীবোৰ ক্ৰয় নকৰিব বা গ্ৰহণ নকৰিব ।

