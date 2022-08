নেশ্যনেল ডেস্ক, 13 আগষ্ট: অকল মানুহৰেই নহয়, সকলো প্ৰাকৃতিক প্ৰাণীৰ বিপৰীত লিংগৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া ৷ এই আকৰ্ষণেই দুটা বিপৰীত লিংগৰ প্ৰাণীক পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ কাষ চপাই আনে ৷ এই আকৰ্ষণেই কেতিয়াবা মানুহৰ লগতে অন্য প্ৰাণীকো বিপদত পেলায় ৷

পাঠক দৰ্শকসকলক জনাব খোজো এই আমোদজনক কাহিনীটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ আহমেদাবাদ জিলাৰ সংগমনেড় নৌহাৰ অন্তৰ্গত শাকুৰ গাঁৱৰ ৷ দূৰণিৰ জংঘলৰ পৰা আহি গাঁৱত আৱিৰ্ভাৱ হোৱা এটা বান্দৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল শিশুসহ 25 জনৰো অধিক লোক (Monkey attacked more than 25 citizens) ৷ গাঁওবাসীয়ে খবৰ দিয়াত বন বিভাগৰ লোক গাঁৱত উপস্থিত হৈ বান্দৰটোক কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাইছিল ৷ যদিও তেওঁলোক এইক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছিল ৷

হানিট্ৰেপত বন্দী হ’ল মলুৱা

তাৰ পৰিৱৰ্তে গাঁওখনত বান্দৰটোৰ উপদ্ৰৱ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িহে গৈছিল (Monkey created terror in Sakur village) ৷ অৱশেষত এগৰাকী যুৱ বন বিষয়াৰ তৎপৰতাত এজনী মাইকী বান্দৰ আনি আক্ৰমণকাৰী বান্দৰটোৰ ওচৰত মেলি দিয়া হ’ল ৷ এইবাৰ আশা কৰা ধৰণেই বান্দৰীৰ কাষ চাপিল মলুৱা ৷ পৃথিৱী পাহৰি বান্দৰীৰ সৈতে কিছু নিবিড় মূহুৰ্ত উপভোগ কৰাৰ সময়তে বনবিভাগৰ হাতত পৰিল মলুৱা (Honey trap used to catch monkey in Sangamner Ahmednagar) ৷

এনেদৰে হানিট্ৰেপত ভৰি দি বনকৰ্মীৰ হাতত বন্দী হ’বলগীয়া হোৱা মলুৱাৰ কাহিনীয়ে সমগ্ৰ আহমেদাবাদ জিলাতেই ব্যাপক চৰ্চা হোৱাৰ লগতে মলুৱাক মানুহৰ হাতত বন্দী কৰোৱাই পুনৰ জংঘললৈ উভতি যোৱা বান্দৰীৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈও বিশেষ চৰ্চা চলিছে (Monkey In Honeytrap) ৷ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল বুধবাৰে ৷

