নেশ্যনেল ডেস্ক, 19 জানুৱাৰী : মঙলবাৰে 28 বছৰীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ অন্ত পেলাই আলোচনাৰ মজিয়ালৈ ঘূৰি আহিল কামতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেচন চমুকৈ কে এল অ’ৰ নেতা জীৱন সিংহসহ সংগঠনটোৰ কেডাৰসকল (KLO Chief Jiban Singha in India) ৷ শান্তি আলোচনাত বহাৰ বাবেই সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পথ এৰি মূল সূঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে কে এল অ’ৰ সদস্যসকল (Jiban Singha comes to peace talk)৷

কে এল অ’ৰ সৈতে হোৱা শান্তি চুক্তিৰ পূৰ্বেই বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় কুমাৰ ভল্লা আৰু চোৰাংচোৱা ব্যুৰোৰ সঞ্চালক তপন ডেকাই নতুন দিল্লীৰ অসম ভৱনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰে (Home secretary and IB chief meet Assam CM over KLO peace agreement) ৷ প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি চলা এই বৈঠকত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ বাবে অসম আৰু পশ্চিম বংগৰ কিছু অংশ সামৰি সুকীয়া ৰাজ্য গঠনৰ দাবী সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ৷

কে এল অ’ৰ সৈতে শান্তি আলোচনা আৰম্ভ (KLO peace agreement) কৰাৰ আঁৰত শৰ্মাৰ সৈতে হোৱা এই বৈঠকে বহু তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।

উল্লেখযোগ্য যে, বিগত বৰ্ষত কে এল অ’ৰ নেতা জীৱন সিংহই একে কামৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছিল । এই উদ্দেশ্যে সংগঠনটোৱে নিযুক্ত কৰা পাঁচজন মধ্যস্থতাকাৰীক লগত লৈ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিবলৈও সিংহই শৰ্মাক আবেদনো জনাইছিল ।

লগতে পঢ়ক : Jiban Singha come into mainstream : জীৱন সিংহৰ তোলনীয়া পুত্ৰৰ বিস্ফোৰণ !

এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, চলিত সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে কে এল অ’ৰ কেইজনমান সদস্য ইতিমধ্যেই দিল্লীত উপস্থিত হৈছেগৈ ৷ আনহাতে বৰ্তমানেও গুৱাহাটীতে বাহৰ পাতি আছে মুৰব্বী জীৱন সিংহ ৷ অৱশ্যে চৰকাৰৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সুকীয়া কামতাপুৰ ৰাজ্য প্ৰদানৰ মূল প্ৰসংগটোক লৈ কেন্দ্ৰই কেনেদৰে আগবাঢ়ে সেইয়া হ’ব মন কৰিবলগীয়া ।

অৱশ্যে শান্তি প্ৰক্ৰিয়াক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ’ব । কে এল অ’ৰ দাবী অনুসৰি ‘কামতাপুৰ ৰাজ্য’ উত্তৰ বংগৰ কিছু অঞ্চল আৰু নিম্ন অসমৰ জিলাসমূহৰ কিছু অংশ সামৰি লোৱা হৈছে । জানিব পৰা মতে, জীৱন সিংহৰ বিৰুদ্ধে পশ্চিম বংগত ইউএপিএ আইনৰ অধীনত থকা গোচৰকে ধৰি কেইবাটাও গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈ আছে ৷ যাৰ বাবেই অনাগত দিনত বংগ চৰকাৰে এই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হোৱাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ।

উত্তৰ বংগৰ আলিপুৰদুৱাৰ অঞ্চলত সুকীয়া কামতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবীত 1995 চনত কে এল অ’ গঠন হৈছিল (Kamtapur Liberation organisation) ৷ ভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবী কৰি আহিছে (Demand for separate Kamtapur) ৷ অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ কিছু অংশ লৈ এই কমতাপুৰৰ নক্সা তৈয়াৰ কৰিছিল কে এল অ’ৱে ৷

এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ সৈতে ভালদৰে 26 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে আলোচনা হোৱাৰ কথা ৷ সেয়েহে তাৰ পূৰ্বেই ম্যানমাৰ এৰি ভাৰতভূমিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটিল জীৱন সিংহ আৰু তেওঁৰ বাকী সহযোগীসকলৰ ৷ উল্লেখনীয় যে, ইতিমধ্যে উত্তৰ বংগ, বিহাৰ আৰু অসমৰ কেইবাখনো জিলাক সামৰি পৃথক কমতাপুৰৰ ঠাইত কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য ঘোষিত হ’ব বুলি ব্যাপকভাৱে চৰ্চা চলি আছে ।

লগতে পঢ়ক : KLO Chief Jiban Singha in India: অশান্ত প্ৰহৰৰ অন্ত পেলাই শান্তিৰ অনুসন্ধান জীৱনৰ