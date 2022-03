আগৰতলা, 9 মাৰ্চ : মঙলবাৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে মণিপুৰত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Home Minister Amit Shah visits Tripura) ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগৰতলাৰ আনন্দ নগৰত উপস্থিত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰেনচিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় (NEs first National Forensic Science University) ৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ লগতে ভূমি পূজনত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছিল ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ, উপ মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱবাৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক, সামাজিক ন্যায় আৰু সশক্তিকৰণ মন্ত্ৰী প্ৰতিমা ভৌমিক আৰু বিজেপিৰ অন্যান্য শীৰ্ষ নেতাসকল ৷

আধাৰশিলা স্থাপনৰ পিছতে অনুষ্ঠানটো সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্বাহে কয় যে, ত্ৰিপুৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰেনচিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ ফলত সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৱ অঞ্চল উপকৃত হ'ব ৷ বিশ্ববিদ্যালয়খনত উপলব্ধ পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰত আছে ঔষধ, ক্ৰিমিন’ল’জি, DNA আৰু আঙুলিৰ ছাপ বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় ৷

উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে প্ৰায়ে ঔষধ অথবা বিদ্ৰোহ আদিৰ দৰে বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ৷ কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ ফলত এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বহু পৰিমাণে সুফল লাভ কৰিব ৷

ইয়াৰোপৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন নতুন আঁচনিৰ লগতে দুখনকৈ চৰকাৰী আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৷ যি আঁচনিৰ দ্বাৰা মহিলাসকল বিশেষবাৱে উপকৃত হ’ব ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্বাহে সদৰী কৰা অনুসৰি, এতিয়াৰে পৰা মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত 33 শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা (33 percent reservation has been given for women) কৰা হ’ব ৷ তাৰ লগতে মহিলা ষ্টাৰ্ট আপৰ বাবে 50 শতাংশ ৰাজসাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷

শ্বাহে আৰম্ভ কৰা আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছিল চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে এক বিশেষ আঁচনি ৷ যাৰ জৰিয়তে শ্ৰমিকসকলে পেঞ্চন, স্বাস্থ্য বীমা আদি সুবিধাৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব ৷ ইয়াৰ লগতে বাগিচাসমূহ পৰিচালনা কৰা সমবায় সমিতিবোৰক শক্তিশালী ৰূপত উপস্থাপন কৰা হ'ব ৷

