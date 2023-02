নেশ্যনেল ডেস্ক, 27 ফেব্ৰুৱাৰী: দেশৰ এখন ঐতিহাসিক চহৰ বৰছানা, ৰাধা ৰাণীৰ ভূমি হিচাপে বিখ্যাত এই চহৰখন ৷ মঙলবাৰে এই চহৰখন সাক্ষী হ'ব এক বিৰল দৃশ্যৰ (Historical town Barsana set to celebrate Lathmar Holi Tuesday) ৷ যেতিয়া পুৰুষসকলে মহিলাসকলক ৰঙেৰে তিয়াই পেলাব আৰু লাঠিধাৰী মহিলাসকলে খেলা-ধূলা কৰি পুৰুষসকলক খেদিব । বৰছানাত পালিত হোলী কাৰ্যতঃ ‘দ্ৱাপৰ’ যুগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হোলীৰ পুনৰাবৃত্তি হয়, য’ত পুৰুষসকলে নাৰীক ৰঙেৰে তিয়াই পেলাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু মহিলাসকলে লাঠিৰে আক্ৰমণৰ কৰি এই কাৰ্যত তেওঁলোকক বাধা দিয়ে । পুৰুষসকলে চামৰাৰ ঢাল লৈ নিজকে ৰক্ষা কৰে বুলি লাডলী মন্দিৰৰ পূজাৰী ৰাস বিহাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে এইদৰে (Lathmar Holi celebrated on tuesday in Barsana )।

কিংবদন্তি অনুসৰি কৃষ্ণই যেতিয়া বৰসনালৈ আহি নিজৰ প্ৰিয়জনৰ ওপৰত ৰং ছটিয়াইছিল, তেতিয়া ৰাধা আৰু তেওঁৰ বান্ধবীসকলে ৰং ধেমালি কৰি তেওঁক লাঠিৰে আঘাত কৰি ৰথ চলাইছিল ৷ লাথমাৰ হোলীয়ে সেই পৰম্পৰাকে পুনৰ এবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে । মথুৰাত প্ৰায় ২৫ দিন পালন কৰা হয় হোলী অনুষ্ঠান । বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন ধৰণে উদযাপন কৰা হয় এই হোলী (Lathmar Holi in Barsana) ।

শুকুৰবাৰে গকুলৰ ৰমনৰেটিত 'ফুলো কী হোলী' (ফুলৰ হোলী) আয়োজন কৰা হয় । ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত বৰষাণত 'লাথমাৰ হোলী', পিছদিনা নন্দগাঁৱত পালন কৰা হয় লাথমাৰ হোলী । ইয়াৰ পিছত বৃন্দাবনত উদযাপন কৰা হয় ৰংভৰ্ণী । গতিকে, জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণেৰে হোলী উদযাপন কৰা হৈছে । একেলগে ইয়াক ৰংগোৎসৱ বুলি কোৱা হয় ।’- জিলা দণ্ডাধীশ পুলকিত খাৰে কয় ।

বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে, মঙলবাৰে বৰছানাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই উৎসৱৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা । লাথমাৰ হোলী শৃংখলিতভাৱে চলাই নিবৰ বাবে অতিৰিক্ত ছয়জন আৰক্ষী অধীক্ষক, ১৪ জন আৰক্ষী চক্ৰ বিষয়া, ৬০ জন পৰিদৰ্শক/ এছ এইচ অ’, ৩০০ জন উপ-পৰিদৰ্শক, ১২০০ জন কনিষ্টবল, ৪০ গৰাকী মহিলা উপ-পৰিদৰ্শক, ১৩০ গৰাকী মহিলা কনিষ্টবল, চাৰিগৰাকী যান-বাহন শাখাৰ পৰিদৰ্শক, ৫০ গৰাকী যান-বাহন শাখাৰ উপ-পৰিদৰ্শক আৰু পি এ চিৰ পাঁচটা কোম্পানী নিয়োগ কৰা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি সাধাৰণ পোছাকতো আৰক্ষীক কৌশলগত স্থানত নিয়োগ কৰা হ’ব বুলিও তেওঁলোকে লগতে কয় । সমগ্ৰ মহোৎসৱ এলেকাটো ছটা মণ্ডল আৰু ১৪ টা ছেক্টৰত বিভক্ত কৰি প্ৰতিটো মণ্ডলৰ প্ৰভাৰী হিচাপে এডিএম পৰ্যায়ৰ বিষয়া/অতিৰিক্ত এছপি আৰু প্ৰতিটো খণ্ডৰ প্ৰভাৰী হিচাপে উপ-সংগ্ৰাহক পৰ্যায়ৰ বিষয়াক ভাগ কৰা হৈছে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।

বাহন পাৰ্কিঙৰ বাবে প্ৰায় ৪০টা পাৰ্কিং পইণ্ট স্থাপন কৰা হৈছে বুলি জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক শৈলেশ কুমাৰ পাণ্ডেই জনায় । মঙল বাৰলৈকে গধুৰ বাহনৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় । বিষয়াসকলৰ মতে, এই উৎসৱৰ সময়ত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৩০০জন অনাময় কৰ্মীকো নিয়োগ কৰা হ’ব ।

