নেশ্যনেল ডেস্ক, 13 জুলাই : জাতি, ধৰ্ম ভিন্নতাৰ মাজতো সকলোৰে উৰ্ধত মানৱতা ৷ ধর্মৰ প্ৰকৃত অৰ্থ অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰা অধিকাংশ লোকে ধর্মৰ নামত কৰা মানৱতা-বিৰোধী কার্যকলাপৰ বাবে ধর্মক মানৱতাৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখে ৷ ধর্মৰ সৈতেও আছে মানৱতাৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পর্ক ৷

ইয়াৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ জানিবলৈ আমি যাব লাগিব কলকতা চহৰলৈ (Message of Communal Harmony)৷ কলকতাৰ তালা পাৰ্কত আছে ঐতিহ্য বহনকাৰী এটা পুৰণি মন্দিৰ ৷ প্ৰায় 55 বছৰ পুৰণি মন্দিৰটো জহিখহি গৈছিল (54 year old Shiva Temple in the Tala Park area of Kolkata city)৷ ফলত মন্দিৰটোৰ সৌন্দৰ্য ম্লান হৈ পৰিছিল ৷

সম্প্ৰিতিৰ বান্ধোন তালা পাৰ্কৰ প্ৰায় 55 বছৰীয়া শিৱ মন্দিৰ

সেয়ে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মন্দিৰটো পুনঃনিৰ্মান তথা মেৰামতিৰ বাবে মন মেলিলে ৷

অসমীয়া সমাজত এষাৰ কথা আছে, ‘‘মন কৰিলে চন, বাকৰি মাটিত ধন’’ ৷ মন কৰিলেই সকলো কঠিন কাম সহজ হৈ পৰে ৷ তাতে যদি সকলোৱে একগোট হৈ কাম কৰে তেন্তে সেই কাম আৰু কঠিন হৈ নাথাকে ৷

সেয়ে কলকতাৰ তালা পাৰ্কৰ শিৱ মন্দিৰটো মেৰামতি কৰিবলৈ হিন্দু, মুছলমান, বৌদ্ধকে ধৰি বহুকেইটা সম্প্ৰদায়ৰ লোক একগোট হ’ল(Hindu Muslim Buddhist community united in renovation of Shiv temple in Tala Park) ৷ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও লোৱা হ’ল অনুমতি ৷ এনেদৰে মেৰামতি কৰা হ’ল এই পুৰণি ঐতিহ্য বহনকাৰী মন্দিৰটো ৷

কলকতাৰ তালা পাৰ্কত পৰিস্ফূট হৈছে মানৱতা

সততে দেখি থকা ধৰ্মীয় গোড়ামি তথা ধৰ্মীয় হিংসাত্মক ঘটনাৰ বিপৰীতে এক সম্পূৰ্ণ পৃথক ছবি প্ৰতিফলিত হৈছে কলকতাৰ তালা পাৰ্কৰ শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত ৷ প্ৰতি সোমবাৰে এই শিৱ মন্দিৰটোত বিতৰণ কৰা হয় ভোগ । এই ভোগ অঞ্চলটোৰ হিন্দু, মুছলমান, বৌদ্ধকে ধৰি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে একেলগে গ্ৰহণ কৰে ।

আনকি বিভিন্ন সময়ত ভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এই মন্দিৰৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি বিভিন্ন কাম-কাজ কৰাৰ লগতে বহু গঠনমূলক আলোচনাও কৰে ৷ আনকি জানি আচৰিত হ’ব, কেৱল হিন্দু লোকেই নহয়, মন্দিৰ সমিতিত বিভিন্ন পদত আছে ভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক ৷

উল্লেখ্য যে, কলকাতাৰ তালা পাৰ্কত থকা এই 55 বছৰ পুৰণি শিৱ মন্দিৰটো পুনঃনিৰ্মান কৰাৰ পাচত কেইদিনমান পূৰ্বে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কাৰ হৈছিল ৷ অৱশ্যে বৰ্তমানো বহু কামেই বাকী আছে । বৰ্তমানলৈকে এই মন্দিৰটোৰ নৱীকৰণৰ বাবে ব্যয় হৈছে প্ৰায় 25 লাখ টকা ৷

এই ধনখিনি আফতাব খান, ফিৰোজ, অমৃত লিম্ব’, বিনয় পাঠকে সংগ্ৰহ কৰিছিল । এক প্ৰকাৰে ক’ব পাৰি যে, এই মন্দিৰৰ নৱীকৰণত অঞ্চলটোৰ সকলো ধৰ্মৰ লোকে কান্ধত কান্ধ মিলাই একত্ৰিত হৈ কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

