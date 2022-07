নিউজ ডেস্ক, ২২ জুলাই : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে অসমৰ শিলচৰ জিলাৰ বাসিন্দা অভিজিত গোটানীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে দিল্লীত উপস্থিত হয় (Himanta Biswa Sarma fulfilled dream of a deaf and dam artist) । এইটো সম্ভৱত তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দিন । কিয়নো তেওঁৰ সপোন আজি পূৰণ হয় ।

উল্লেখ্য, গোটানীয়ে তেওঁৰ সৈতে এক বিশেষ উপহাৰ লৈ গৈছিল । সেই উপহাৰটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ জীৱন যাত্ৰাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা এখন চিত্ৰ (painting highlighting Modis life journey gifted by Gotani) ।

ছবিখন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ মাতৃৰ সৈতে থকা ছবি, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত (PM Modi speaking at United Nations General Assembly) প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰা আৰু ল'ৰালিকালৰ পৰা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সময়লৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যাত্ৰাকালৰ ছবিসমূহৰ এক কলাজ (painting is montage of images depicting Prime Minister) ।

উল্লেখ্য, জন্মগতভাৱে মূক-বধিৰ ২৮ বছৰীয়া যুৱকজনে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ উৎসাহিত হৈ আছিল । এই সন্দৰ্ভত গোটানীৰ মাতৃয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া তেওঁৰ দ্বাৰা কৰা আশ্চৰ্যকৰ শিল্পকৰ্মৰ বাবে তেওঁক পিঠিত থপৰিয়াই দিছিল তেতিয়া মই তেওঁৰ চকু দুটা জিলিকি থকা দেখিছিলোঁ আৰু তেওঁৰ হৃদয়ত আনন্দ অনুভৱ কৰিছিলোঁ ।"

"প্ৰতিদিনে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক দূৰদৰ্শনত দেখা পাওঁ কিন্তু আজি তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাওঁ । এইটো এটা বৰ ভাল অনুভৱ । যেতিয়া তেওঁ মোৰ চিত্ৰকলাৰ প্ৰশংসা কৰিছিল আৰু ইয়াক অতি ধুনীয়া বুলি বৰ্ণনা কৰিছিল মই আপ্লুত হৈছিলোঁ । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোৰ পিঠিত থপৰিয়াই দিওঁতে মই বহুত ভাল অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ কৈছিল যে মোৰ শিল্পকৰ্ম বহুত ভাল । আজি মোৰ সপোন পূৰণ হৈছে । তেওঁ এজন অতি কোমল হৃদয়ৰ আৰু সৰল ব্যক্তি । মোৰ পৰিয়ালে গৌৰৱান্বিত হ'ব যে মই প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ পাইছিলোঁ । মোৰ দৰে মানুহে কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে তেওঁলোকে কিবা হেৰুৱাইছে । কিন্তু তেওঁলোকে বিশ্বক দেখুৱাব লাগে যে আমি এইটোও কৰিব পাৰোঁ ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ বিষয়ে সোধাত গোটানীয়ে সাংকেতিক ভাষাত এনেদৰে কয় । পিছত ইয়াৰ অনুবাদ কৰি দিয়ে তেওঁৰ মাতৃয়ে ।

উল্লেখ্য, কেইমাহমান পূৰ্বে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ এটা পৰিয়ালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ কৰি তেওঁক এখন ছবি দিবলৈ আহিছিল । উক্ত বৈঠকত গোটানীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক তেওঁৰ ছবি উপহাৰ দিয়াৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে । মুহূৰ্ততে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰি এখন পত্ৰও লিখে ।

"তেওঁ এজন অতি ভাল ল'ৰা আৰু কিছুমান ভাল ছবি সৃষ্টি কৰিছে । সেয়েহে যেতিয়া তেওঁ মোক কৈছিল যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ কৰিব বিচাৰে, মই লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়লৈ তেওঁৰ বাবে এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰি চিঠি লিখিছিলোঁ ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ আগত এনেদৰে কয় (Assam CM told ANI) ।

আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ যুৱপ্ৰজন্মলৈ যি ধৰণৰ অনুপ্ৰেৰণা আনিছে সেয়া অনুপ্ৰেৰণাদায়ক বুলি গোটানিৰ মাতৃয়ে কয় । ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁৰ পুত্ৰক অধিক ভাল কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।

