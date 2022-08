নেশ্যনেল ডেস্ক,২১ আগষ্ট : উত্তৰাখণ্ডৰ পাছত হিমাচল প্ৰদেশ প্ৰকৃতিৰ ৰোষত পৰিছে । বিগত প্ৰায় ২৪ ঘণ্টা ধৰি ৰাজ্যখনত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱা দেখা গৈছে (Heavy rain in Himachal)। বৰষুণ, ভূমিস্খলন আৰু বানে একপ্ৰকাৰ বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যখনত । ৰাজ্যজুৰি ভূমিস্খলন, কৃত্ৰিম বানপানী আৰু ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ মুঠ ৩৪ টা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Landslide and flood in Himachal Pradesh)।

ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনত ২০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ৯ গৰাকী লোক আহত হৈছে । আনহাতে ৬ গৰাকী লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । প্ৰকৃতিৰ এনে ৰূপ দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী । ইয়াৰ মাজতে আকৌ চিমলাস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰাজ্যখনত আৰু চাৰি দিনলৈ বৰষুণ হৈ থকাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে (Yellow Alert in Himachal Pradesh)।

পৰৱৰ্তী ২৪ ঘণ্টাত মাণ্ডি, চিমলা, কাংৰা, কুলু আৰু চম্বা জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সময়ছোৱাত, বানপানী আৰু ভূমিস্খলন হোৱাৰো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ।

বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক সুৰেন্দ্ৰ পালে কয় যে, যোৱা ২৪ ঘণ্টাত ধৰ্মশালাত সৰ্বাধিক বৰষুণ হৈছে । ধৰ্মশালাত ২৪ ঘণ্টাত ৩৩৩ মিঃমিঃ বৰষুণ হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও, ৰাজ্যখনৰ আন প্ৰান্ততো ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছে । তেওঁ কয় যে, ২৪ আগষ্টলৈকে বতৰৰ পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ।

ৰাজ্যখনৰ এনে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী জয় ৰাম ঠাকুৰে জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিছে (Himachal CM on current situation of state)। আপেল খেতি থকা অঞ্চল আৰু চিকিৎসালয়লৈ যোৱা মুখ্য পথবোৰত উদ্ধাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে । পৰ্যটকসকলকো নদী আৰু ইয়াৰ পাৰৰ অঞ্চলবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

তেওঁ লগতে কয় যে, সাহায্য আৰু পুনৰ্সংস্থাপনৰ বাবে অতিৰিক্ত কেন্দ্ৰীয় দল প্ৰেৰণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তেওঁ অনুৰোধ জনাব । ইফালে উপায়ুক্তসকলক প্ৰয়োজন অনুসৰি তেওঁলোকৰ নিজ নিজ জিলাৰ বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে ।

ইয়াৰ মাজতে পৰ্যটন আৰু অসামৰিক বিমান পৰিবহণ বিভাগে ৰাজ্যখনলৈ অহা পৰ্যটকসকলৰ বাবে এক পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে (Himachal tourism department issued advisory for tourist)। বিভাগটোৱে পৰ্যটকসকলক হিমাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰোঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।

বিভাগটোৰ সঞ্চালক অমিত কাশ্যপে কয় যে, হিমাচল প্ৰদেশত যোৱা ২৪ ঘণ্টাত বিভিন্ন পথত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলন হৈছে যাৰ ফলত পৰ্যটন স্থলীসমূহ প্ৰভাৱিত হৈছে । সেয়েহে, পৰ্যটকসকলক ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ (SDMA) ৱেবছাইট চাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।

ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত থকা পৰ্যটকসকলক নদী আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ওচৰলৈ নাযাবলৈ আৰু যিকোনো জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন বিভাগ আৰু পৰ্যটন তথ্য কেন্দ্ৰসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । পৰ্যটকসকলক পৰ্যটন স্থলীসমূহ পৰিদৰ্শনৰ পূৰ্বে পথবোৰৰ বিষয়ে আগতীয়া তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবেও আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

