নিউজ ডেস্ক, 24 জুন: সদায় দূৰৰ পৰাই পৰাই দেখি অহা চন্দ্ৰ অৰ্থাৎ জোনটোক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ সকলোৱে মন মেলে ৷ কিন্তু এয়া সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হোৱাটো অসম্ভৱ ৷ এনে অসম্ভৱ কামকো সম্ভৱ কৰি দেখুৱালে কাঙৰা জিলাৰ শ্বাহপুৰৰ বাসিন্দা হৰিশ মহাজনে ৷ পত্নী পূজাক জন্মদিনৰ উপহাৰ হিচাপে চন্দ্ৰত মাটি ক্ৰয় কৰি দিয়ে স্বামী হৰিশ মহাজনে (Land on the moon) ৷ 23 জুন অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে পত্নীৰ জন্মদিনৰ দিনটোত চন্দ্ৰত মাটি উপহাৰ হিচাপে দিয়ে স্বামী হৰিশে (land on moon to wife on birthday)৷

তথ্য অনুসৰি, শ্বাহপুৰৰ ৩৯ মাইলৰ বাসিন্দা হৰিশ মহাজনে চন্দ্ৰত এক একৰ ভূমি ক্ৰয় কৰিছে । হৰিশে যোৱা বৰ্ষত চন্দ্ৰত মাটি ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৷ সেয়েহে, নিউয়ৰ্কৰ আন্তৰ্জাতিক ভূমি সমাজত আবেদন কৰিছিল মাটি ক্ৰয়ৰ বাবে (Lunar Lands Society)। এবছৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু অপেক্ষাৰ অন্তত, অনলাইন যোগে হৰিশলৈ ভূমিৰ পঞ্জীয়ন সম্পৰ্কীয় সকলো নথিপত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে নিউয়ৰ্কৰ আন্তৰ্জাতিক ভূমি সমাজে ।

প্ৰেমত টকাৰ মূল্য অৰ্থহীন, সেয়াই যেন প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে এইগৰাকী স্বামীয়ে ৷ অৱশ্যে কিমান মূল্যত ভূমি ক্ৰয় কৰিছে সেয়া ক’বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে হৰিশে ৷ পত্নী পূজাই কৈছিল, এনে উপহাৰৰ কল্পনাও কৰা নাছিল তেওঁ ৷ এতিয়া স্বামীৰ অকল্পনীয় উপহাৰ পাই আনন্দত উৎফুল্লিত পত্নী ৷ জন্মদিনৰ এই উপহাৰ সদায় তেওঁৰ বাবে স্মৰণীয় হৈ থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে পত্নী পূজাই (man gifts land on moon to wife)৷

যোৱা ১৫ বছৰ ধৰি চণ্ডিগড়ত ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ব্যৱসায় কৰি আহিছে হৰিশে । ২ হাজাৰ টকাৰ মাহিলী দৰমহাত কাম আৰম্ভ কৰা হৰিশে পৰৱৰ্তী সময়ত ফৰ্ড কোম্পানীত যোগদান কৰিছিল ৷ এটা সময়ত দুই লাখ টকাৰ দৰমহা পোৱা চাকৰিটো এৰি তেওঁ আহিছিল ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ব্যৱসায়লৈ । তেওঁৰ পত্নী পূজা চিমলা ডিএভি স্কুলৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছিল যদিও বৰ্তমান তেওঁৰ স্বামীৰ ব্যৱসায়ত সহযোগিতা কৰি আছে । তেওঁলোকৰ আছে এটা 10 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান ।

উল্লেখ্য যে, হৰিশ মহাজন হিমাচলৰ দ্বিতীয় জন ব্যক্তি যিয়ে চন্দ্ৰত মাটি ক্ৰয় কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে, উনা জিলাৰ এজন ব্যৱসায়ীয়েও তেওঁৰ পুত্ৰক চন্দ্ৰত মাটি ক্ৰয় কৰি উপহাৰ দিছিল (Land Purchased on the Moon)।

