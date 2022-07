নিউজ ডেস্ক, ২৬ জুলাই : মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে অৰ্ডালি ব্যৱস্থা অব্যাহত থাকিব নালাগে (Madras High Court clear orderly system should not continue) আৰু উচ্চ আৰক্ষী বিষয়াসকলে স্বেচ্ছাই এনে পোছাকধাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত চলোৱা এই কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে । ন্যায়াধীশ এছ এম সুব্ৰমনিয়ামে কয় যে উচ্চ আৰক্ষী বিষয়াসকলে কেৱল যে ভাল আচৰণেই বজাই ৰাখিব বুলি আশা কৰা যায় সেইটো নহয়, তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপ সদায় সাংবিধানিক নীতিৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ হ'ব লাগিব ।

"সেয়েহে, তেওঁলোকে এনে সকলো অৰ্ডালি স্বেচ্ছাই এৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিয়ে সৰ্বভাৰতীয় সেৱা আচৰণ নিয়ম অনুসৰি ভাল আচৰণ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত সাহস প্ৰদৰ্শন কৰিব (All India Services Conduct Rules) । এইটো স্পষ্ট কৰা হৈছে যে আনকি আৰক্ষী বিভাগৰ অধীনস্থ বিষয়াসকলেও উচ্চ বিষয়াসকলৰ দ্বাৰা এনে ধৰণৰ কোনো অপব্যৱহাৰ বা ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ বা তেওঁলোকৰ বাসগৃহত অৰ্ডাৰলি ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে চৰকাৰক অভিযোগ প্ৰেৰণ বা তথ্য প্ৰদান কৰাৰ স্বাধীনতা আছে (usage of orderlies in higher police officers residences) ।" ন্যায়ালয়ে কয় ।

এনে কোনো অভিযোগ বা তথ্য লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাজ্যৰ গৃহ সচিবে আচৰণ নিয়মৰ অধীনত তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । ন্যায়াধীশে লগতে কয় । আদালতৰ এই মন্তব্যটো ইউ মণিক্কাভেলৰ এখন আবেদনৰ শুনানিৰ সময়ত আহে । ইয়াৰ উত্তৰদাতা আছিল গৃহ সচিব (Home Secretary), চেন্নাইৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত (Police Commissioner of Chennai) আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী উপায়ুক্ত (Additional Deputy Commissioner of Police), ইষ্টেট, কল্যাণ আৰু কমিউনিটি পুলিচিং (Welfare and Community Policing) ।

ন্যায়াধীশে উল্লেখ কৰে যে আদালতক অৱগত কৰোৱা হৈছে যে কেইবা দশক আগতে চৰকাৰী আদেশ জাৰি কৰা হৈছে, যাৰ ফলত আৰক্ষী বিভাগৰ অৰ্ডালি ব্যৱস্থা বাতিল কৰা হৈছে । "১৯৭৯ চনত ঔপনিৱেশিক অৰ্ডালি ব্যৱস্থা বাতিল (colonial orderly system abolished in 1979) কৰা হোৱা সত্ত্বেও দুৰ্ভাগ্যবশত তামিলনাডু ৰাজ্যত এই ব্যৱস্থা অব্যাহত আছে আৰু এইটো আদালতৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰোৱা হৈছে যে বহুতো ৰাজ্যই ইয়াক বিলুপ্ত কৰিছে আৰু এনে বিলুপ্তি কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে ।"

"অৱশ্যে আমাৰ ৰাজ্যত যদিও ইয়াক বিলুপ্ত কৰা হৈছে, ইয়াক নিষ্ঠাৰে কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই ।" ন্যায়ালয়ে কয় । যদি উচ্চ বিষয়াসকলে পোছাকধাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ সেৱাবোৰ তেওঁলোকৰ বাসগৃহত অৰ্ডাৰলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে (higher officials utilise uniformed personnel as orderlies), "এয়া এক স্পষ্ট অসদাচৰণ আৰু চৰকাৰী আদেশ উলংঘা কৰা । সৰ্বভাৰতীয় সেৱা আচৰণ নিয়ম, 1968-ৰ অধীনত (All India Services Conduct Rules 1968) চৰকাৰী আদেশ বা অসদাচৰণ আয়োগৰ যিকোনো উলংঘন ৰ ক্ষেত্ৰত গৃহ সচিবক উপযুক্ত অনুশাসনমূলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে।"

ন্যায়াধীশে ৰাজ্যখনৰ স্থিতিৰ দিশে আঙুলিয়াই দি কয় যে সকলো পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু চলি আছে । কিন্তু তেওঁলোকক আৰু কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন কিয়নো গৃহ বিভাগৰ মুখ্য সচিবে শেহতীয়াকৈ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ কয় যে এইটো কেৱল চৰকাৰী নীতিৰ এক প্ৰৱৰ্তন, যিটো ১৯৭৯ চনত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল । যাৰ বাবে বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহ'ব পাৰে কিন্তু সংকল্প আৰু ইচ্ছাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ।

"ইয়াৰ উপৰি, এই সময়ছোৱাত লোৱা প্ৰচেষ্টাও প্ৰশংসনীয় । কিয়নো চৰকাৰে এই বেয়া নিয়মবোৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ বাবে বিভিন্ন নিৰ্দেশনা দ্ৰুততাৰে জাৰি কৰিছিল । অৱশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰপেক্ষ নিয়ন্ত্ৰণত আৰক্ষী বাহিনীয়ে কাম কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ।" ন্যায়ালয়ে এনেদেৰ কয় । ৰাজ্যখনে ইয়াৰ নিৰ্দেশনা, বিজ্ঞপ্তি আৰু চৰকাৰী আদেশ জাৰি কৰাৰ বাবে অধিক সময় বিচৰাৰ পিছত আদালতে "পৰৱৰ্তী উন্নয়নৰ প্ৰতিবেদন দিয়াৰ বাবে" 12 আগষ্টৰ দিনটো শুনানিৰ বাবে ধাৰ্য কৰে ।

