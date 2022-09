নিউজ ডেস্ক, ১৩ ছেপ্টেম্বৰ : পঞ্জাবত আপ চৰকাৰক উৎখাত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে (topple AAP government in Punjab by BJP) । এই দাবী আপ নেতা তথা পঞ্জাবৰ বিত্ত মন্ত্ৰী হৰপাল চীমাৰ (Punjab FM Harpal Cheema allegation against BJP) । এই সন্দৰ্ভত হৰপাল চীমাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । তেওঁ কয় যে পঞ্জাবত বিজেপিৰ অপাৰেচন লোটাছ চলি আছে (Operation Lotus BJP in Punjub) ।

উল্লেখ্য, পঞ্জাব ৰাজ্যিক আপে অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত হৰপাল চীমাই কয় যে আপ চৰকাৰ ভংগ কৰিবৰ বাবে বিজেপিৰ দ্বাৰা ১০ জন বিধায়কৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছে (Harpal Cheema Serious Allegation on BJP) । চৰকাৰখন ভংগ কৰিবলৈ ১৩৭৫ কোটি টকা আগবঢ়োৱা হৈছে (1375 crores offered to AAP MLAs by BJP) । তেওঁ লগতে কয় যে ৭ ৰ পৰা ১০ জন বিধায়কৰ সৈতে এই ক্ষেত্ৰত যোগাযোগ কৰা হৈছে ।

