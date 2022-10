নেশ্য়নেল ডেস্ক, ৩অক্টোবৰ: উত্তৰ প্ৰদেশত ফতেহপুৰত অভিনয় কৰি থাকোতেই মৃত্য়ু হ'ল হনুমানৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা এজন অভিনেতা । ফতেহপুৰ জিলাৰ চালেমপুৰ গাঁৱত ৰামলীলা (shocking incident at Fatehpur)প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত হনুমানৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা এজন ৫০ বছৰীয়া লোকৰ মঞ্চতে মৃত্যু ঘটে । ৰাম স্বৰূপ নামৰ অভিনেতাজনে অভিনয় কৰি থকাৰ সময়তেই হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মঞ্চতে বাগৰি পৰে আৰু সেই মূহুৰ্ততেই মৃত্য়ুৰ কোলাত ঢলি পৰে । এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটো শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় (Ramlila performed in Salempur of Fatehpur district) । পিছত উক্ত ঘটনাটোৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰাত বিষয়টোৱে অধিক চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

উক্ত ঘটনাটো সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়,"ৰামলীলাৰ প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত হনুমানৰ নেজত জুই (At Ramlilas presentation tail of Hanuman setfire)লগোৱাৰ পিছতে চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰি থকা ৰাম স্বৰূপ মঞ্চত বাগৰি পৰে আৰু খন্তেকৰ ভিতৰতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়। তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল যদিও লোকজনক চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।"

উল্লেখ্য় যে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ৰাম স্বৰূপৰ পত্নী অনুসূয়া আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলো উপস্থিত আছিল । গাঁওখনৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে এই প্ৰসংগত কয় যে ৰাম স্বৰূপে তেওঁৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে এখন কাৰ্ট লৈ গৈছিল । ইফালে পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীক অৱগত নকৰাকৈয়ে দেওবাৰে সন্ধিয়া মৃতদেহটোৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰে । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰবীণ কুমাৰে কয় যে ঘটনাটো আৰক্ষীৰ লগতে প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু বিষয়টোক লৈ তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীৰ এটা দল শীঘ্ৰে গাওঁখন লৈ যাব ।

