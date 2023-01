নেশ্যনেল ডেস্ক, 16 জানুৱাৰী: গুজৰাটত বলীউডৰ চিনেমাৰ দৰে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Friend Murder his friend)৷ সমকামী শাৰীৰিক সম্বন্ধত লিপ্ত হ’বলৈ সন্মতি প্ৰদান নকৰাৰ বাবে বন্ধুৱে হত্যা কৰিলে বন্ধুক (Friend killed for demanding same sex relationship) ৷ ঘটনা অনুসৰি যোৱা 7 জানুৱাৰীত নিৰুদ্দেশ হৈছিল সুমন চন্দ্ৰসিং পাৰমাৰ নামৰ এজন যুৱক (Murder for same sex relationship) ৷ সুমন নিখোজ হৈ থকাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে পৱগড় আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ।

আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত সুমনক বিচাৰিবলৈ কেইবাটাও দল গঠন কৰিছিল ৷ আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ নিয়ম অনুসৰি ক্ৰমান্বয়ে যুৱকজনৰ আত্মীয় আৰু বন্ধুবৰ্গক জেৰা চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷ জেৰা চলি থকাৰ থকা অৱস্থাতে এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকক সন্দেহ কৰে আৰক্ষীয়ে । লোকজনৰ নাম ৰাঞ্চোদ ভীমাভাই ৰাথৱা। ৰাঞ্চোদৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ সন্দেহ হোৱাত আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷

আৰক্ষীয়ে প্ৰথমবাৰ সোধ পোছ কৰাত লোকজনে একো কোৱা নাছিল যদিও দ্বিতীয়বাৰ সোধ পোছ কৰাত ৰাঞ্চোদে বন্ধুক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে ৷ তেওঁ আৰক্ষীক কৈছিল যে মৃত সুমনে বাৰে বাৰে ৰাঞ্চোদক তেওঁৰ লগত সমকামী সম্বন্ধ অথবা অনৈতিক সম্বন্ধ ৰাখিবলৈ জোৰ জবৰদস্তি কৰিছিল । ফলত এনে মানসিক চাপত একপ্ৰকাৰে ভাগি পৰিছিল ৰাঞ্চোদ নামৰ লোকজন ৷ ফলত উপায়হীন হৈ ৰাঞ্চোদে সুমনক হত্যা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷

তাৰ পিছতে পৰিকল্পনা অনুসৰি ৰাঞ্চোদে বন্ধু সুমনক তাৰ অশ্লীল ছবি ভাইৰেল হ’ব বুলি ভাবুকি প্ৰদান কৰি নৱগামত থকা এখন ফাৰ্মলৈ মাতিছিল ৷ সুমনে ৰাঞ্চোদৰ কথা অনুসৰি ফাৰ্ম হাউছত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ৰাঞ্চোদে সুমনৰ মূৰত কুঠাৰেৰে আঘাত কৰে । কুঠাৰৰ আঘাতত সুমনৰ মৃত্যু হোৱাত ৰাঞ্চোদে ভয় খাই সুমনৰ ৰক্তাক্ত শৰীৰটো গাঁত খান্দি পুতি থৈ দিয়ে ৷

এই ঘটনাৰ কথা বাহিৰত গম নাপাবলৈ ৰাঞ্চোদে সুমনৰ মোবাইল ফোনটো অফ কৰি থৈছিল ৷ ৰাঞ্চোদে বাৰে বাৰে সুমনৰ পৰিয়ালৰ আগত অভিনয় কৰি আৰক্ষী আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক বিপথে পৰিচালিত কৰিছিল ৷ আৰক্ষীয়ে মৃত সুমনৰ কল ৰেকৰ্ডিং আৰু হত্যাকাৰী অভিযুক্ত ৰাঞ্চোদৰ সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপৰ ভিত্তিত ৰাঞ্চোদক সোধ পোছ কৰিছিল । আৰক্ষীয়ে ৰাঞ্চোদৰ কথা অনুসৰি সুমনৰ মৃতদেহ খান্দি উলিয়াই ৷ উঁৱলি যোৱা মৃতদেহটো মাটিৰ পৰা প্ৰায় এক ফুট তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ৷

হালোল গ্ৰাম্য আৰক্ষীয়ে মৃত সুমনৰ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ৰাঞ্চোদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰু ধাৰা 302, 2015 ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিছে (Accused arrested)৷

