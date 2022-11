নেশ্যনেল ডেস্ক,১৩ নৱেম্বৰ : ভাৰতৰ হজ যাত্ৰীসকলৰ বাবে এক ভাল খবৰ (News of relief for Haj pilgrims)। পূৰ্বতকৈ এই যাত্ৰাৰ ব্যয় কমিব । পূৰ্বৰ তুলনাত প্ৰায় ১ লাখ টকা পৰ্যন্ত ব্যয় কমিব হজ যাত্ৰীসকলৰ (Cost of Haj pilgrimage will be reduced)। হজ যাত্ৰাৰ বাবে থকা বয়সৰ সীমাও বাতিল কৰা হৈছে ।

জানিব পৰা মতে এতিয়াৰে পৰা ভাৰত চৰকাৰে হজ যাত্ৰাৰ অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় হ্ৰাস কৰিব । ইয়াৰ ফলত হজ যাত্ৰীসকলৰ খৰচ এই যাত্ৰাত প্ৰায় এক লাখ টকা কম হ'ব । ইয়াৰ দ্বাৰা হজ যাত্ৰীসকলক ব্যয়বহুল হজ যাত্ৰাৰ পৰা যথেষ্ট সকাহ দিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ হজ কমিটি আৰু ভাৰতৰ হজ কমিটিৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যিক হজ কমিটিৰ অধ্যক্ষ মহছিন ৰাজাই কয় যে কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ অধ্যক্ষতাত সমগ্ৰ দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰ হজ কমিটি আৰু ভাৰতৰ হজ কমিটিৰ বৈঠকত হজ যাত্ৰীসকলৰ স্বাৰ্থত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । সেই অনুসৰি ভাৰত চৰকাৰে হজ যাত্ৰাৰ অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় হ্ৰাস কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে (Govt decision on Haj Yatra)। ইয়াৰ বাহিৰেও, ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানবোৰে ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে যাত্ৰীসকলৰ ওপৰত এতিয়াৰে পৰা আৰটিপিচিআৰ পৰীক্ষা নকৰিব । হাজীসকলৰ স্বাৰ্থত ভাৰত চৰকাৰে অপ্ৰয়োজনীয় দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰিৱৰ্তে হাজীসকলক সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । যাৰ ফলস্বৰূপে হজ যাত্ৰীসকলে হজ সমিতিৰ দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব নালাগে ।

দৰিদ্ৰ আৰু অসহায় মহিলাসকলে বিভিন্ন কামৰ বাবেও হজ হাউচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । মহিলা হজ যাত্ৰীসকলক হজ সম্পৰ্কীয় সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু যাত্ৰা সম্পৰ্কীয় অভিযোগ সমাধানৰ বাবে এখন মহিলা সমিতি গঠন কৰা হ'ব । যিটোৱে সমগ্ৰ যাত্ৰাত মহিলা তীৰ্থযাত্ৰীসকলক সহায় কৰিব ।

উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যিক হজ কমিটিৰ অধ্যক্ষ মহছিন ৰাজাই লগতে কয় যে চৌদি আৰৱ চৰকাৰে হজ যাত্ৰালৈ অহা ৬৫ বছৰৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ বয়সৰ সীমাও বাতিল কৰিছে (Haj pilgrims age limit cancelled)।

উল্লেখ্য যে প্ৰতিবছৰে সমগ্ৰ দেশৰ পৰা বহু সংখ্যক হজ যাত্ৰী মক্কা মদিনালৈ যায় । তাৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা সৰ্বাধিক সংখ্যক হজ যাত্ৰী থাকে । সেয়েহে, ভাৰত চৰকাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কোটা সৰ্বাধিক নিৰ্ধাৰণ কৰে । এনে পৰিস্থিতিত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ হজ যাত্ৰীসকলৰ বাবেও এয়া এক ডাঙৰ সকাহৰ খবৰ বুলি উল্লেখ কৰে ৰাজ্যখনৰ হজ কমিটিয়ে । কিয়নো, ব্যয়বহুল হজযাত্ৰাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত যাত্ৰীসকল অসুবিধাত পৰে ।

