চুলি সৰা সমস্যাই মহিলা আৰু পুৰুষ উভয়কে সমানে অশান্তি দিয়ে (Hair Fall Reason)। এনে নহয় যে মহিলাৰ চুলি বেছি হয় বা পুৰুষৰ । কাৰণ এই পৰিস্থিতি প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ শৰীৰ, স্বাস্থ্য আৰু জিনৰ সৈতে জড়িত । কিন্তু আজিৰ সময়ত মহিলা আৰু পুৰুষৰ জীৱনত এনে কিছুমান বিশেষ কাৰণ অতি বৃহৎ পৰিসৰত দেখা গৈছে, যাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ চুলিৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত পৰে (hair fall reasons)। মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা এনে এটা ৰোগৰ কথা ইয়াত চৰ্চা হৈছে (Hair Fall Reason In Women)।

কিয় মহিলাৰ চুলি খৰকৈ সৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে-

আজিৰ সময়ত কণমানি ছোৱালীৰ পৰা বয়সস্থ মহিলালৈকে ক্ৰমান্বয়ে PCOS বা PCOD অৰ্থাৎ পলিচিষ্টিক অভাৰী ডিজিজৰ দৰে গুৰুতৰ ৰোগত ভুগিবলগীয়া হৈছে । কেইটামান দশকৰ আগলৈকে এই ৰোগে মহিলাসকলক এই পৰ্যায়ত আমনি কৰা নাছিল, যিটো আজিৰ সংখ্যাত দেখা গৈছে ।

আচলতে দৈনন্দিন ৰুটিন, খাদ্যাভ্যাস, শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ অভাৱ আৰু বহুত মানসিক চাপত থকা আদি কিছুমান কাৰণৰ বাবে PCOS আৰু PCODৰ সমস্যাই ১৯-২০ বছৰ বয়সৰ ছোৱালী আৰু মহিলাক অশান্তি দিছে । এই ৰোগত মহিলাসকলে মূলতঃ মাহেকীয়া আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । কিন্তু এইবোৰৰ বাবে আৰু বহুতো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই নাৰীক আগুৰি ধৰিছে (Lifestyle News) । চুলি পাতল হোৱা, কম বয়সতে চুলি ধূসৰ হোৱা আৰু অত্যধিক চুলি সৰা এই সকলোবোৰ সমস্যাইও PCOD বা PCOSৰ বাবে গুৰুতৰ ৰূপ লয় (How can I stop my hair from falling out female)।

PCOD বা PCOSৰ ফলত মহিলাৰ চুলি সৰাৰ সমস্যা-

পিচিঅ’ডি বা পিচিঅ’এছৰ বাবে মহিলাৰ শৰীৰত হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় (best hair loss treatment for female)। যি নহওক, প্ৰতিমাহে মাহেকীয়াৰ বাবে মহিলাসকলে মেজাজৰ দোলাচল, হৰম’নৰ বাবে মানসিক চাপ আদি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় যদিও এই ৰোগবোৰৰ বাবে মাহেকীয়াৰ সময়ত তেজৰ সোঁততো প্ৰভাৱ পৰে । ইয়াৰ লগতে হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতা এক জটিল মাত্ৰালৈ বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত মহিলাৰ চুলিৰ শিপাৰ জৈৱিক ব্যৱস্থাও বিঘ্নিত হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পুষ্টি নাপায় (Which vitamin deficiency causes hair loss)। ইয়াৰ বাবেই প্ৰথমে মহিলাৰ চুলি পাতল হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ ভলিউম অবিৰতভাৱে কমি গৈ থাকে আৰু চুলিবোৰ অতি পাতল আৰু দুৰ্বল হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে (illnesses that cause hair loss in females)। ইয়াৰ পিচত চুলিবোৰ দ্ৰুতগতিত সৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যিটো আৰু অধিক অশান্তি বৃদ্ধি কৰা সমস্যা (Can female hair loss grow back)।

চুলি সৰা কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি

চুলি সৰা বন্ধ কৰিবলৈ সঠিক কাৰণ জনাৰ পিচত সেই অনুসৰি সমাধান কৰিব লাগে (how to regrow thinning hair female)। পিচিঅ’এছ আৰু পিচিঅ’ডিৰ বাবে যেতিয়া চুলি সৰা হয়, তেতিয়া ইয়াক বন্ধ কৰিবলৈ কেৱল চুলিৰ যত্ন লোৱা সামগ্ৰীয়েহে কাম নকৰে, কিন্তু ইয়াৰ লগত ঔষধো খাব লাগে । ইয়াৰ বাবে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগিব (how to stop hormonal hair loss)।

লগতে পঢ়ক: Egg Hair Mask: আপোনাৰ চুলিৰ হেৰাই যোৱা সৌন্দৰ্যতা ঘূৰাই আনিব কণীয়ে