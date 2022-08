নিউজ ডেস্ক, ৫ আগষ্ট : ভাৰতীয় ৰে'লৱেত (Indian railway) সংঘটিত হৈছে এক নাভূত-নাশ্ৰুত ঘটনা ! ৰে'ল যাব লাগিছিল ক'ৰবালৈ আৰু গৈ আছে ক'ৰবালৈ । ঘটনাটি ঘটিছে ১৫৬৫৩ অমৰনাথ এক্সপ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত (15653 Up Amarnath Express) । গুৱাহাটীৰ পৰা জম্মুৰ তাৱীলৈ গৈ থকা ৰে'লখনে পুৱতি নিশা পাহৰি যায় নিজৰ গন্তব্য পথ । বাৰাউনিৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ৰে'লখন যাব লাগিছিল সমষ্টিপুৰলৈ, কিন্তু গৈ পায় বিদ্যাপতিনগৰ (Guwahati to Jammu Tawi forgot its way) ।

এই বিষয়ে জনাৰ পিছত যেন সোণপুৰ ৰে'ল বিভাগৰ (Sonpur Railway Division) বিষয়াসকলৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি খহি পৰে । আনহাতে, বিষয়টোৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সোণপুৰৰ ডিআৰএম নীলমণিয়ে বাচৱাৰা ষ্টেচনৰ সহকাৰী ষ্টেচন মাষ্টাৰ কুন্দন কুমাৰ আৰু সূৰয কুমাৰক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰে আৰু বিষয়টোৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে (Sonpur DRM suspended assistant station masters) ।

ভুল ট্ৰেকত চলাৰ বাবেই ৰে'লখনে গৈ বিদ্যাপতিনগৰত উপস্থিত হয় । ৰে'লৰ চালকজনে কিবা বুজি পোৱালৈকে ইতিমধ্যে ৰে'লখন গৈ বিদ্যাপতিনগৰ ষ্টেচনৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছিলগৈ । খৰখেদাকৈ চালকজনে ৰে'লখনৰ ষ্টপ কণ্ট্ৰোলক বিযয়টো অৱগত কৰায় । তেতিয়ালৈকে নিম্নৰ পৰা উচ্চ পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ হুঁচ উৰি গৈছিল । লগে লগে ৰে'লখন বচৱাৰা বাইৰাঙলৈ ঘূৰাই অনা হয় । যাৰ বাবে এক ঘণ্টাতকৈও অধিক সময় লাগে । তাৰ পিছত পুৱা অমৰনাথ এক্সপ্ৰেছ ৰে'লখন সমষ্টিপুৰলৈ ৰাওনা হয় ।

উল্লেখ্য, অমৰনাথ এক্সপ্ৰেছৰ চালকজনে কিবা বুজি পোৱালৈকে ৰে'লখনে বিদ্যাপতিনগৰ ষ্টেচনৰ বাহিৰ ওলোৱাৰ সংকেত পাইছিল । লগে লগে চালকজনে ৰে'লখন ৰখাই নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষক অৱগত কৰায় (Railway control room) । তাৰ পিছত ৰে'লখন বচৱাৰালৈ ঘূৰাই অনা হয় । পুৱা ৬.১৫ বজাত ৰে'লখন সমষ্টিপুৰলৈ ৰাওনা হয় ।

আনহাতে, পূব-মধ্য ৰে'লৱেৰ (East Central Railway) মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী (Chief Public Relations Officer) বিষয়া বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰে পৰিষ্কাৰভাৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে বিভাগটোৱে এই বিষয়ত ভুল কৰিছে । ৰে'লৱেই উক্ত ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে । সমগ্ৰ বিষয়টোত জিএম-এ নিৰ্দেশ দিছে যে তদন্ত প্ৰতিবেদনত দোষী সাব্যস্ত হোৱা কৰ্মচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । লগতে দুয়োটা ষ্টেচনৰ ষ্টেচন মাষ্টাৰক নিলম্বিত কৰা হৈছে ।

