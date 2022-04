গুৱাহাটী, 21 এপ্ৰিল : গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীক গ্ৰেপ্তাৰ(MLA Jignesh Mevani arrested by Assam Police) অসম আৰক্ষীৰ ৷ বুধবাৰে নিশা প্ৰায় 11.30 বজাত পালামপুৰস্থিত আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিধায়ক তথা দলিত নেতা মেৱানীক ৷ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে বিধায়কগৰাকীক আহমেদাবাদলৈ নিয়ে ৷ বৃহস্পতিবাৰে মেৱানীক অসমলৈ আনিব আৰক্ষীয়ে(Mevani will be taken to Assam today) ৷

কংগ্ৰেছ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানী

আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, অনুপ কুমাৰ দে’ৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মেৱানীক । দে’-ই অভিযোগ কৰা অনুসৰি, মেৱানীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ বিৰুদ্ধে কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা কেইবাটাও টুইট কৰিছিল ৷ যিয়ে ব্যাপক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে ৰাজনৈতিক মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিল ৷ মেৱানীৰ পোষ্টবোৰে এক নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ জনসাধাৰণৰ শান্তি বিঘ্নিত কৰাৰ লগতে অপৰাধমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিবলৈ উচতনি দিয়া বুলিও অনুপ কুমাৰ দে’-এ সদৰি কৰে ৷

ইতিমধ্যে বিধায়কগৰাকীৰ টুইটাৰৰ একাউণ্টৰ পৰা কিছুসংখ্যক পোষ্ট আঁতৰাই দিছে টুইটাৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷

বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীক গ্ৰেপ্তাৰ অসম আৰক্ষীৰ

ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো টুইটৰ সন্দৰ্ভতে বিধায়ক গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি মেৱানীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বুধবাৰে নিশা প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও কোনটো টুইটৰ আধাৰত গ্ৰেপ্তাৰ(Gujarat Congress MLA Jignesh Mevani arrested) হৈছে, সেয়া সম্পৰ্কে তেওঁ অজ্ঞাত বুলি দাবী কৰে ৷ ভাদগামৰ বিধায়কগৰাকীয়ে যুঁজ অব্যাহত থাকিব বুলি দাবী কৰি কয় যে,"মই কোনো মিছা অভিযোগৰ প্ৰতি ভয় নকৰো" ৷ মাজনিশা সংঘটিত এই ঘটনাৰ পিছতে কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতা বিধায়কগৰাকীৰ সমৰ্থনত ওলাই আহে ৷

বিধায়কগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত গুজৰাট কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি জগদীশ ঠাকুৰে মেৱানীৰ সমৰ্থনত তথা অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শ্ল'গান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত জগদীশ ঠাকুৰে কয় যে, আৰএছএছ-ৰ সন্দৰ্ভত টুইট কৰাৰ বাবে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷

দৰাচলতে ধনবলত বিশ্বাস নকৰা বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত ই এক মিছা অভিযোগ বুলিও দাবী কৰে গুজৰাট কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে ৷ সম্প্ৰতি কংগ্ৰেছৰ আইনী বিশেষজ্ঞসকল বিধায়কগৰাকীক মুকলি কৰি আনিবলৈ বদ্ধ পৰিকৰ হোৱা বুলিও ব্যক্ত কৰে জগদীশ ঠাকুৰে ৷

আনহাতে, বিধায়কগৰাকীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰী স্বৰা ভাস্কৰেও টুইটাৰযোগে ষ্পষ্ট কৰে এনেদৰে, "এইমাত্ৰ @jigneshmevani80 নামৰ বন্ধু এগৰাকীৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত খবৰ লাভ কৰিছো ৷ জিগনেশ মেৱানীক এই মূহুৰ্তত অসম আৰক্ষীয়ে পালমপুৰৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ বিধায়কগৰাকী ফোনসমূহ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ৷ তদুপৰি এই গোচৰৰ এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি কাৰো ওচৰতে নাই ৷ আচলতে চলিছে কি?"

তদুপৰি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীৰ সমৰ্থনত #JigneshMevaniArrested আৰু #FreeJigneshMevani বুলিও সামাজিক মাধ্যমত সৰৱ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

