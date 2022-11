নিউজ ডেস্ক, 29 নৱেম্বৰ: দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব লগীয়া গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্য়ে সমগ্ৰ দেশৰে ৰাজনৈতিক মহলৰ চকু আছে ৰাজ্যখনত (Gujarat elections 2022 news)৷ ইতিমধ্যে ব্যাপক চৰ্চা চলিছে গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৷ বিজেপিৰ দূৰ্গৰূপে পৰিচিত গুজৰাটত এইবাৰ উঠি-পৰি লাগিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন আম আদমী পাৰ্টী ৷ ৰাজনৈতিক মহলতো জল্পনা-কল্পনা চলিছে, কোনে দখল কৰিব গুজৰাটৰ মচনদ ?

৫ ডিচেম্বৰত মধ্য গুজৰাট আৰু উত্তৰ গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া গুজৰাট বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে ৮৩৩ জনতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থীয়ে যুঁজত নামি পৰিছে (Gujarat elections 2022 second phase) । ইয়াৰে ৬১ শতাংশ প্ৰাৰ্থীৰে শিক্ষাগত অৰ্হতা কম ৷ মাত্ৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীও কেইবাজনো এই তালিকাত আছে ।

দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ শৈক্ষিক অৰ্হতা সন্দৰ্ভত Gujarat Election Watch আৰু The Association of Democratic Reforms এ কৰা গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য । মুঠ ৮৩৩ জন পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ৫০৫ জনতকৈ অধিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পঞ্চমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ । ইয়াৰে ৬১ জন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৫ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ, ১১৬ গৰাকীয়ে অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ, ১৬২ গৰাকীয়ে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ আৰু ১৬৬ গৰাকী দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ বুলি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে (Educational qualifications of candidates)।

২৬৪ জনতকৈ অধিক (৩২ শতাংশ) প্ৰাৰ্থী স্নাতক আৰু ২৭ জন প্ৰাৰ্থী ডিপ্লমাধাৰী । বাকীবোৰৰ ভিতৰত ৩২ জন প্ৰাৰ্থীয়ে কেৱল পঢ়িব আৰু লিখিব পাৰে । ৭০ জন প্ৰাৰ্থী স্নাতকোত্তৰ আৰু ১০ জন প্ৰাৰ্থীয়ে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে । আনহাতে, ৫ জন প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰা শপতনামাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি তেওঁলোক নিৰক্ষৰ ।

মুঠ ২৮৪ (৩৪ শতাংশ) প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ২৫ৰ পৰা ৪০ বছৰৰ ভিতৰত । প্ৰায় ৪৩০ (৫২ শতাংশ) প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ৪১ৰ পৰা ৬০ বছৰৰ ভিতৰত । ১১৮ জনতকৈ অধিক (১৪ শতাংশ) প্ৰাৰ্থী ৬১ৰ পৰা ৮০ বছৰ বয়সৰ । ৰাজ্যখনত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৮৩৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৬৯ গৰাকী (৮ শতাংশ) মহিলাইহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । ইয়াৰে প্ৰায় ২১ গৰাকী মহিলাই স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৷ লগতে বিজেপিৰ পৰা ৮ গৰাকী, কংগ্ৰেছৰ পৰা ৭ গৰাকী আৰু আম আদমী পাৰ্টিৰ পৰা ১ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব (women candidates in Gujarat elections)।

উল্লেখ্য যে, গুজৰাটৰ মুঠ ১৮২ খন আসনৰ ভিতৰত ৮৯ খন আসনত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ মঙলবাৰে সমাপ্ত হ’ব (Gujarat election 2022 schedule) । ১ ডিচেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । বাকী ৯৩ খন আসনৰ বাবে ৫ ডিচেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ।

