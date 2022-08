নেশ্যনেল ডেস্ক, 15 আগষ্ট : মেক ইন ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীৰ (Make In India programme) অধীনত কণ্টেইনাৰ উৎপাদন সন্দৰ্ভত সোমবাৰে আয়োজন কৰা হয় এক বৈঠকৰ ৷ এক চৰকাৰী বিবৃতিত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি, সোমবাৰে আয়োজিত এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ৰে'লৱে সমকক্ষ অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ৷

উক্ত বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা মতে, ‘‘CONCOR বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ (MoPSW) সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰিব’’ । এই বৈঠকতে দেশৰ আভ্যন্তৰীণ জলপথৰ বিশাল বিস্তৃতি ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰুৱা কাৰ্গো পৰিবহনৰ (Domestic cargo transportation) পথ কেনেদৰে মুকলি কৰিব পাৰি, সেই সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয় (Govt holds meeting on container production) ।

লগতে উপকূলীয় আৰু আভ্যন্তৰীণ জলপথৰ জৰিয়তে চিমেণ্ট, খাদ্যশস্য আৰু সাৰৰ দৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ কাৰ্গোক কণ্টেইনাৰাইজড ৰূপত চলাচল কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়েও বিশদভাৱে আলোচনা কৰে । ই লজিষ্টিকৰ ব্যয় হ্ৰাস কৰাত অৰিহণা যোগাব (Reduction in the cost of logistics) ।

উক্ত বিবৃতি অনুসৰি, EXIM (ৰপ্তানি-আমদানি) শাখাত, পাত্ৰৰ উপলব্ধতা আৰু জাহাজত স্থান ধাৰাবাহিকভাৱে উন্নত হৈ আছে । এই চৰকাৰী বিবৃতিত উল্লেখ কৰা মতে, ঘৰুৱা খণ্ডত কণ্টেইনাৰ কৰ্পোৰেচন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ (Container Corporation of India Ltd চমুকৈ CONCOR) পৰৱৰ্তী 3 বছৰত প্ৰায় 50,000 পাত্ৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ।

