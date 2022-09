নিউজ ডেস্ক, 28 ছেপ্টেম্বৰ: লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল অনিল চৌহানক (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী (CDS) হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে(Lt General Anil Chauhan Retired as next CDS) । প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে বুধবাৰে এক বিবৃতি জাৰি কৰি সদৰী কৰে এই কথা । প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী জেনেৰেল বিপিন ৰাৱটৰ মৃত্যুৰ পিছত দীৰ্ঘদিন ধৰি এই পদটো খালী হৈ আছিল (India's first CDS, General Bipin Rawat) ।

প্ৰায় ন মাহ বিৰতিৰ পাছত অৱশেষত দেশৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী(CDS Lt General Anil Chauhan) । প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰে যে, ভাৰত চৰকাৰে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল অনিল চৌহানক (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) পৰৱৰ্তী প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী (চিডিএছ) হিচাপে নিযুক্তি দিছে (Chief of Defence Staff) ৷ তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ সামৰিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সচিব হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব ৷

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল অনিল চৌহানে 40 বছৰতকৈ অধিক সময় কেইবাটাও কমাণ্ডাৰ, ষ্টাফ আৰু সহায়ক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ।

জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানত তেওঁৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে । 1961 চনৰ 18 মে'ত জন্মগ্ৰহণ কৰা লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল অনিল চৌহানে 1981 চনত ভাৰতীয় সেনাৰ 11 গোৰ্খা ৰাইফলছত যোগদান কৰে । তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা একাডেমী, খড়কৱাছলা আৰু ভাৰতীয় সামৰিক একাডেমী, ডেৰাডুনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ।

মেজৰ জেনেৰেল পদবীত তেওঁ উত্তৰ কমাণ্ডত গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰামুলা ছেক্টৰত এটা পদাতিক বিভাগক কমাণ্ড কৰিছিল । ইয়াৰ পাছত তেওঁ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল হিচাপে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এটা কৰ্পছক কমাণ্ড কৰে আৰু 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং-ইন-চীফ হয় আৰু 2021 বৰ্ষৰ মে’ মাহত চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰালৈকে এই দায়িত্ব পালন কৰে ।

কামাণ্ডাৰৰ উপৰি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল অনিল চৌহানে আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল ৷ এই পদবীসমূহ অন্যতম হৈছে সামৰিক অভিযানৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্ব । তেওঁ এংগোলাত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অভিযানতো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । 2021 চনৰ 31 মে'ত তেওঁ ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ৷

সেনাৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পাছতো তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আৰু কৌশলগত বিষয়ত অৱদান আগবঢ়াই গৈছিল । সেনাৰ প্ৰতি তেওঁৰ বিশিষ্ট আৰু বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল অনিল চৌহানক (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) পৰম বিশ্বস্ত সেৱা পদক, উত্তম যুদ্ধ সেৱা পদক, অতি বিশিষ্ট সেৱা পদক, সেনা পদক আৰু বিশিষ্ট সেৱা পদক প্ৰদান কৰা হয় ।

