নেশ্যনেল ডেস্ক, 23 ছেপ্টেম্বৰ: গুগলে মুকলি কৰিছে এক নতুন প্ৰাইভেচি ফিচাৰ(Google New Feature) যাৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত তথ্য থকা সন্ধান ফলাফল আঁতৰোৱাৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ অনুৰোধ কৰিব পাৰে(Google new privacy feature) ।

9to5Googleৰ এক প্ৰতিবেদন(9to5google report) অনুসৰি চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে বাৰ্ষিক ডেভেলপাৰ কনফাৰেঞ্চৰ সময়ত ঘোষণা কৰা গুগলৰ ‘Results About You’ টুল এতিয়া কিছুমান ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ ।

এই নতুন টুলৰ সহায়ত যদি আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত তথ্য যেনে ঘৰৰ ঠিকনা, ইমেইল ঠিকনা, ফোন নম্বৰ বা গুগল সন্ধানত আন কোনো তথ্য পায়, তেন্তে প্ৰতিটো ফলাফলৰ ওপৰৰ সোঁফালৰ চুকত দেখা দিয়া তিনিটা বিন্দুৰ অভাৰফ্ল’ মেনুত ক্লিক কৰক । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বৰ্তমানৰ 'About this result' (Results about you tool)পেনেলটো আপোনাৰ স্ক্ৰীণৰ তলত দেখা দিয়া এটা নতুন 'Remove result' বিকল্পৰ সৈতে খোল খায়(Delete personal information)।

বৰ্তমান, যিকোনো ব্যক্তিগত চিনাক্তকৰণযোগ্য তথ্য (PII) আঁতৰাবলৈ, আপুনি এটা Google Help pageলৈ যাব লাগিব আৰু Searchৰ পৰা আঁতৰাব বিচৰা URLটো থকা এটা প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব । All Requests feed, আপোনাৰ ওচৰত 'In Progress' আৰু 'Approved'ৰ দৰে ফিল্টাৰ আছে ।

গুগলে পূৰ্বে কৈছিল যে, যেতিয়া ই নিষ্কাষণৰ অনুৰোধ লাভ কৰে, তেতিয়া আমি এটা ৱেব পেজৰ সকলো বিষয়বস্তুৰ মূল্যায়ন কৰিম যাতে আমি অন্য তথ্যৰ উপলব্ধতা সীমিত কৰা নাই ৷

লগতে পঢ়ক: Instagram New Feature: ইনষ্টাগ্ৰামত ৰোধ কৰা হৈছে নগ্নতা