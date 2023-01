নেশ্যনেল ডেস্ক,১ জানুৱাৰী: দিল্লীৰ কাঞ্জাৱালাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । সুৰাপায়ী উদণ্ড যুৱকৰ দলে ৪ কিলোমিটাৰ চোঁচৰাই নিলে স্কুটী আৰোহী এগৰাকী যুৱতীক(Girl was dragged for 4 km by five boys) । উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ । ঘটনা সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৫ গৰাকী অভিযুক্তক । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ।

জানিব পৰা মতে, ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা পাঁচজন ল'ৰাই এগৰাকী যুৱতীক চাৰি কিলোমিটাৰ স্কুটীৰ সৈতে চোঁচৰাই নিছিল(Drunk youth stabbed girl) । আৰক্ষীয়ে জনোৱা তথ্য অনুসৰি ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা আৰক্ষীয়ে এখন বেলেন' বাহনৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীক টানি নিয়াৰ তথ্য লাভ কৰিছিল । ঠিক কিছুসময়ৰ পাছতে কাঞ্জাৱালাত এগৰাকী যুৱতীৰ উলংগ মৃতদেহ দেখা পোৱাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়(girl riding a scooty was dragged for 4 km ) । দুয়োটা ঘটনাৰে জৰিত অপৰাধীৰ দলটোক ঘটনাস্থলীলৈ নি ফৰেনচিক পৰীক্ষাও কৰে আৰক্ষীয়ে ।

ইফালে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মঙ্গলপুৰীৰ এছজিএম চিকিৎসালয়লৈ(Mongolpuri SGM Hospital) প্ৰেৰণ কৰে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । লগতে আৰক্ষীয়ে জনাই যে স্কুটী চলাই থকা যুৱতীগৰাকী গাড়ীখনৰ চকাত আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল আৰু আন এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে তেওঁক খুন্দা মাৰিছিল(Girl killed in car accident in delhi body dragged) । আৰক্ষীয়ে বাহনখনত থকা পাঁচজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তকেইজন ক্ৰমে দীপক খান্না, অমিত খান্না, কৃষ্ণ, মিথু আৰু মনোজ মিত্তাল বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে(Police have arrested 5 accused) ।

ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত দিল্লী মহিলা আয়োগৰ(Delhi Commission for Women) মুৰব্বী স্বাতী মালিৱালে ঘটনাটোক লৈ দিল্লী আৰক্ষীলৈ জাননী জাৰি কৰিছে । তেওঁ টুইটযোগে কয় যে দিল্লীৰ কাঞ্জাৱালাত এগৰাকী যুৱতীৰ নগ্ন মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । কিছুমান ল'ৰাই নিচাসক্ত অৱস্থাত গাড়ীখনৰ সৈতে তেওঁৰ স্কুটীত খুন্দা মাৰিছিল আৰু তেওঁক কেইবা কিলোমিটাৰলৈ চোঁচৰাই নিছিল । এই ঘটনা অতি ভয়ানক ।

